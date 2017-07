HAMEL, Maurice



Au CHSLD du Jeffery Hale, le 28 juin 2017, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Maurice Hamel, époux de feu dame Claudette Tremblay. Il était le fils de feu Célina Martel et de feu Wilfrid Hamel autrefois ministre et ancien maire de Québec.La famille vous accueillera à lade 14 h à 16 h.Ses huit frères et soeurs étant décédés, il laisse dans le deuil son beau-fils Michel Tremblay et ses enfants: Ariane et Alexis; ses belles-sœurs et beaux-frères: Marie-Paule Miller, Lucille Sarault, Élisabeth Bouchard, Fidèle Tremblay (Noreen Alexander), Hilaire Tremblay, Patricia Bédard (Daniel Bédard) et Marcelle Tremblay; ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du 6e étage du CHSLD Jeffery Hale pour leur dévouement et la qualité exceptionnelle des soins prodigués à Maurice et, de façon particulière, Mme Line Lortie qui en a pris soin avec dévouement et affection. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des amis du Jeffery Hale. Des formulaires seront disponibles sur place.