BERGERON, Gisèle Bouchard



À l'Hôpital Chauveau, le 30 juin 2017, à l'âge de 85 ans, est décédée dame Gisèle Bergeron, épouse de monsieur Cyrille Bouchard. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9h à 11h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Cyrille Bouchard; ses enfants: Éric (Lucie Cadorette), Denise (Alain Pineau), Manon (Denis Allard), Carl (Josée Lévesque) et Carolle (Jacques Bélanger); ses petits-enfants: Guillaume, Myriam, Bastien, Katerine, Ariane, Marie-Claude, Valérie, Geneviève, Jérémie, Stéphanie, Alex, Sabrina, Eléonore, Charles-William et leurs conjoint(e)s; ses arrière-petits-enfants; ses belles-sœurs: Gracia Plourde et Lucienne Plourde ; son beau-frère Réal Bouchard; ses neveux et nièces des familles Bergeron et Bouchard ainsi que ses cousin(e)s, autres parents et ses précieux amis. La famille tient à remercier sincèrement le Docteur Karl Daigle ainsi que tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Chauveau et plus particulièrement la Docteure Smith, pour son accompagnement dévoué. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer, 190, rue Dorchester Sud, bureau 50, Québec, Qc, G1K 5Y9, Tél : 418-657-5334.