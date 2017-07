DANCAUSE, Madeleine



À l'Hôpital de Montmagny, à l'âge de 61 ans et 3 mois, est décédée madame Madeleine Dancause, épouse de monsieur Rémi Pelletier, fille de feu dame Clotilde Litalien et de feu monsieur Adrien Dancause. Elle demeurait à Saint-Marcel comté de L'Islet. Outre son cher époux Rémi, elle laisse dans le deuil ses enfants adorés : Manon, Patrick (la mère de ses enfants Audrey Normand), Joël (Isabelle Fournier), Gabrielle (Dave Lachance); ses petits-enfants chéris : Livia, Alexane, Isalie, Evan et Flavie; ses filleul(es) : Marianne, Jérôme et Catherine. Elle était la soeur et la belle-soeur de : Robert (Chrystiane Couette), Liliane (Raymond Leblanc), feu Claudette, André (feu Odette Gill - Lise Boutet), Jeannette (Alain Pelletier), Marcelle (Michel Mercier), Lucille (Pierre Chouinard), feu Jean-Marie, Hervé (Dominique Boucher), Daniel (Jacynthe St-Hilaire); de la famille Pelletier : Aliette (Raymond Lévesque), feu Michel (Jeannine Talon), Daniel (feu Odette Leblanc - Nicole Mousseau), France (Jean-Guy Thibault), Alain (Jeannette Dancause), Hélène (feu Jean-Yves Lord - Laval Malenfant), Fabien (Ursule Gaillardetz). Sont aussi affectés par son départ plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, amis et collègues de travail de Postes Canada. La famille tient à remercier tous ceux qui, de près et de loin, l'ont supportée tout au long des deux maladies de Madeleine, soit la sclérose en plaques et le cancer qui l'ont affaiblie durant les dix dernières années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne de la sclérose en plaques, 245, rue Soumande, Bureau 202, Québec, G1M 3H6 ou à la Société canadienne du cancer, 1040, av. Belvédère, bureau 214, Québec, GIS 3G3. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à lavendredi de 19h à 21h30, samedi jour de la cérémonie à compter de 11h.Les cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial. La direction a été confiée à la maison funéraire