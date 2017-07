VEILLEUX, Gérard



Au Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, secteur Beauce, le dimanche 9 juillet 2017, est décédé à l'âge de 94 ans, monsieur Gérard Veilleux, époux de feu Gabrielle Poulin, fils de feu Philibert Veilleux et de feu Valéda Bolduc. Il demeurait à Saint-Georges à la Seigneurie du Jasmin.où la famille recevra les condoléances à compter de 18h. Les cendres seront déposées ultérieurement au columbarium du cimetière l'Assomption sous la direction de La maisonIl laisse dans le deuil ses enfants: Marie-France (Richard Lachance), Pierre (Bernadette Caron), Claude et Caroline; ses petits-enfants: Sonia, Jean-François, Anne-Marie (Sylvain Lessard), Marie-Pier, Stéphanie et Kélianne; ainsi que ses arrière-petits-enfants: Zoée et Léna. Il était le frère de: feu Marguerite (feu Louis Veilleux), feu Victor (feu Armandine Roy), feu Lucienne (feu Athananase Doyon), feu Jeanette, feu Gertrude (feu Évangéliste Doyon), feu Marthe (feu Jean Morin), feu Denise (feu Jean-Paul Allen), feu Rolland (Bernadette Hébert), feu Claude (feu Julie Plante), feu Estelle (feu Charles-Edouard Gilbert), Colette (feu Léo Bilodeau), Yolande (Nelson Giroux) et Guy Veilleux. Il était le beau-frère de: feu Henri (feu Marguerite Bernard), feu Lionel (feu Thérèse Goupil), feu Bruno (Madeleine Champagne), Jacqueline (feu Gilles Fortin), feu Louisette, Camille (René Doyon), Denise (feu Jean-Rock Pelletier). La famille désire remercier le personnel de l'hôpital de Saint-Georges pour les bons soins prodigués durant son bref séjour. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, 440, boul. Vachon Sud C.P.1, Sainte-Marie, Beauce, G6E 3B4.