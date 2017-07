BOYER, Diane Royer



À Québec, le 29 juin 2017, à l'âge de 73 ans 2 mois, est décédée dame Diane Boyer, épouse de feu monsieur Michel Royer (1942-2014). Née à Huntingdon le 17 avril 1944, madame était la fille de dame Claire Deschamps et de feu monsieur Marcel Boyer. Elle demeurait à Québec, arr. Beauport. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de midi.Madame Royer laisse dans le deuil sa fille Nathalie; son gendre Roy Kaercher; ses petits-enfants: Mikäel, Nakita; sa mère Claire Deschamps (feu Marcel Boyer); son frère Maurice (Huguette Landry); sa sœur Carole (Pierre Gobeil); son beau-frère Claude Martel (feu Liliane Royer); ses neveux et nièces: Jean Martel (France Paradis), Denis Martel (Nancy Beaudoin); Patrick Martel (son filleul), Marie-Christine Boyer, Pierre Boyer (France Michaud), Mélanie Boyer (sa filleule), William Gobeil (Anne-Marie Bartlett); Steve Rousseau (son filleul) ainsi que ses cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. La famille remercie tout le personnel de l'Auberge Aux 3 Pignons pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Un merci spécial à Nathalie, Isabelle, Line, Lise et Richard. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du C.H.U. de Québec, pavillon hôpital de l'Enfant-Jésus (Centre de neurochirurgie), Site : www.fondationduchuq.org, Tél.: 418-525-4385. Les funérailles sont sous la direction de