Gouverneure générale désignée: Julie Payette veut intéresser les Canadiens à la science

OTTAWA – La nouvelle gouverneure générale du Canada, Julie Payette, souhaite intéresser davantage les Canadiens aux sciences en accédant à ce poste essentiellement symbolique.

À LIRE AUSSI: Julie Payette officiellement nommée gouverneure générale

«Vous pouvez vous imaginer que mes priorités seront probablement liées à la science, à la technologie et à l'avancement d'une société du savoir», a commenté Mme Payette, jeudi, peu après que le premier ministre Justin Trudeau l’eut officiellement nommée 29e gouverneure générale du Canada.

«Je la connais et je l’admire depuis longtemps», a déclaré M. Trudeau, soulignant le parcours «exceptionnel» de la candidate désignée.

Ainsi, après avoir servi le Canada dans l’espace, Julie Payette voit comme un «grand privilège» le fait de servir à nouveau son pays, cette fois «sur Terre». Mme Payette est allée à deux reprises dans l’espace en 1999 et en 2009.

La Montréalaise de 53 ans deviendra donc l’automne prochain la représentante de la Reine au Canada et la commandante des armées, après le départ de l’actuel gouverneur général, David Jonhston.

Mais dans les faits, ce rôle confère peu de pouvoirs réels.

De son propre aveu, la mère d'un enfant ne sait pas réellement ce que lui réserve sa nouvelle fonction de chef de l’État canadien.

Mais après avoir appris à manœuvrer le bras robotique Canadarm dans l’espace, elle se dit prête à relever ce défi avec «humilité».

«Lorsqu’on engage les astronautes, ce n’est pas des spécialistes en mécanique orbitale ou en opération d’un véhicule spatial. On les forme dans ces tâches qu’ils vont accomplir dans l’espace. Alors avec un petit peu de travail et d’énergie, je devrais pouvoir me débrouiller», a-t-elle affirmé au sujet de ces nouvelles fonctions de chef d’État.

Parlant six langues, l’ingénieure de formation a effectué deux missions dans l’espace, où elle a parcouru quelque 16,5 millions de kilomètres en orbite autour de la Terre.

Fait rare, la nomination de Julie Payette fait l’unanimité dans les rangs de l’opposition.

Le Bloc québécois se demande toutefois quand cette institution «inutile» sera abolie afin que cesse cette «mauvaise blague».

«Qui pense vraiment qu’on a besoin d’une représentante de la reine en 2017», s'est questionné le député Rhéal Fortin.

Le chef du NPD Thomas Mulcair a qualifié le choix de Julie Payette de «génial». Il s’est malgré tout fait la voix de ceux qui auraient aimé voir pour une première fois un membre des Premières Nations occuper ce siège.

«Mme Payette est bien placée pour jouer un rôle de leadership comme prochaine gouverneure générale du Canada», a quant à lui commenté le chef conservateur Andrew Scheer.

Que fait le gouverneur général?

Décerne des distinctions honorifiques

Participe à des cérémonies commémoratives

Préside l’assermentation du premier ministre et du juge en chef de la Cour suprême

Appose la sanction royale pour qu’une loi entre en vigueur

Où habite-t-il?

Possède deux résidences officielles: Rideau Hall, à Ottawa, et à la Citadelle de Québec

Combien coûte-t-il aux contribuables?

Le budget de fonctionnement est de 45 millions $

Le bureau compte 150 employés

Le salaire du gouverneur général est de 290 000 $ par année

Ses décisions sont rarement, mais parfois lourdes de conséquences

L’ancienne gouverneure générale Michaëlle Jean a sauvé le gouvernement minoritaire de Stephen Harper en 2008 en acceptant de proroger le parlement. La décision controversée a coupé l’herbe sous le pied de la coalition formée des libéraux et des néo-démocrates, qui s’étaient entendus pour remplacer les conservateurs au pouvoir