Il a parcouru plus d’un million de km avec sa vieille Porsche turbo

Bill MacEachern a parcouru 1 150 000 kilomètres avec sa Porsche 911 Turbo 1976.

En plus d’être un véritable exploit d’accumuler autant de kilométrage avec une voiture, cet Ontarien l’a fait avec une voiture absolument extraordinaire. En effet, la Porsche 930 est la première voiture munie d’un turbocompresseur à être commercialisée par le constructeur de Stuttgart.

Il est aussi important de savoir que ce type de voiture ne se conduit pas comme une Corolla qui sort du concessionnaire. Un Porsche 911 Turbo âgée de 41 ans, ça se pilote! Il n’y a aucune assistance à la conduite, le confort est minimal et les éléments de sécurité sont archaïques.

En faisant le calcul, on constate qu’il a parcouru en moyenne 28 000 kilomètres par année. Lorsque dans la vidéo présentée par Porsche, Bill MacEachern nous explique ce en quoi consiste son travail, tout s’explique mieux. En effet, il est à la tête d’une entreprise spécialisée dans l’entretien et le nettoyage de tapis. Il est donc appelé à se déplacer régulièrement et à rouler longtemps pour se rendre chez des clients.

Son prochain objectif est d’atteindre le million de miles. Le compteur en affiche actuellement 725 000. Il est confiant que son fils prenne la relève, si c’est nécessaire.

Cette Porsche Turbo, il s’en sert quotidiennement ou presque. Même dans le climat ontarien parfois périlleux. Cette 911 n’est pas son unique véhicule. Il possède également une Toyota Supra Twin Turbo. Monsieur, vous avez énormément de goût et nous vous levons notre chapeau!