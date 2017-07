Incendie au Cégep Garneau: plusieurs enfants évacués

De jeunes enfants qui participaient à un camp d’été au Cégep François-Xavier Garneau ont dû être évacués, alors qu’un incendie a pris naissance dans une structure de l’établissement.

Les flammes se sont déclarées dans une partie de l’édifice où il y avait des travaux. «Les enfants ne se trouvaient pas dans cette partie, mais ils ont quand même été évacués et ils sont au centre sportif de l’établissement», indique France Voiselle, porte-parole du Service de prévention contre les incendies de Québec (SPIQ).



Il est trop tôt pour s’avancer sur les causes de l’incendie. Une quarantaine de pompiers sont sur place.



«Les risques de gradation sont improbables. Les pompiers sont à faire de la ventilation et à rechercher les points chauds», poursuit la porte-parole.



Il n’y a aucun blessé.