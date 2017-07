« Tant qu’on a la foi dans la lumière, elle exauce nos prières », m’écrivit un jour un ami. Depuis lors et comme vous allez le constater, la foi en la lumière m’habite et guide mes actions, même dans les heures les plus sombres.

J’ai reçu un diagnostic du cancer de la vessie l’été passé. Ce fut un choc! Mais je me suis dit « J’accepte cette dure réalité tout en gardant espoir, car je vais certainement m’en relever ». Aujourd’hui je suis guérie. Je remercie la vie qui m’a offert cette occasion de grandir spirituellement en même temps que d’apprécier une multitude de témoignages d’amour de mon entourage. Pour me donner force et courage et pouvoir ensuite les communiquer aux personnes qui se battent contre la maladie, je me suis attaquée à l’écriture de poèmes et de récits sur ce que je vivais.

Une autre manifestation de ma foi en la lumière s’était présentée en 2011 lors d’un voyage de groupe pour les JMJ (Journées mondiales de la Jeunesse) en Espagne. Nous étions dans le métro de Madrid quand une main mystérieuse m’a volé mon portemonnaie contenant mes cartes d’identité et de crédit, mais surtout des boucles d’oreilles en or, cadeau inestimable de ma mère Isis avant son décès. Même si tout le monde pensait que jamais je ne retrouverais mes biens, une petite voix me disait de garder espoir. Trois semaines après mon retour au Québec, je recevais le tout par la poste.

L’autre manifestation de ma foi en la lumière a eu lieu le 3 avril dernier au Jardin Botanique. Voulant admirer les papillons en liberté, mes amis et moi nous sommes rendu compte une fois sur place, qu’à part les jardins intérieurs, tout était fermé le lundi. Au moment de payer au restaurant le midi, je me suis rendu compte que mon portemonnaie avait disparu. Et cette fois-ci en plus de mes cartes, il contenait 140.00$. J’ai prié de tout mon cœur Saint-Antoine de Padoue et la Vierge Marie de m’aider à le retrouver. Croyez-le ou non, une personne honnête l’ayant trouvé l’avait remis intact aux employés du comptoir de l’accueil.

On dit souvent que les sentiments que l’on n’exprime pas finissent par s’éteindre comme une flamme. Dans l’espoir de garder ma flamme allumée, je tiens à exprimer ma gratitude aux saints d’en haut pour leur aide, ainsi qu’à la personne honnête qui n’a pas cédé à la tentation de garder mon argent pour elle.

Magda Farès, Candiac

Je ne m’exprimerai pas sur le coeur de votre lettre, encore moins sur votre foi puisque je ne la partage pas et que je ne veux pas risquer d’amoindrir la portée de votre message. Là où je vous suis par contre, c’est dans l’obligation que nous avons de rendre hommage aux gens qui sont mis sur notre route pour nous aider. Prendre la générosité pour acquise est une insulte à l’endroit de ceux qui en font preuve à notre endroit.