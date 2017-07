La tournée WorldWired de Metallica acclamée par la critique américaine

La légendaire formation américaine Metallica sera en spectacle sur les plaines d’Abraham, vendredi, en marge de leur tournée WorldWired.

Après avoir visité Séoul, Copenhague, Mexico et Buenos Aires au début de l’année 2017, la quatuor a amorcé la portion nord-américaine de sa tournée à Baltimore, le 10 mai dernier.

Depuis ce temps, les critiques ont été unanimes à l’endroit du Worldwired Tour: tous s’entendent pour dire qu’il s’agit d’un excellent spectacle, possiblement «le mieux ficelé» de l'histoire du groupe, avancent même certains observateurs.

Voici donc le compte-rendu de critiques réalisées par des médias américains au sujet de la plus récente tournée de Metallica, qui s’arrêtera vendredi au Festival d’été de Québec.

The Rolling Stones (Baltimore, 10 mai 2017)

«C’était un moment plus grand que nature pour un groupe plus grand que nature.»

«Ce spectacle était du Metallica à son meilleur : des écrans géants qui semblaient mesurer 100 pieds, de la basse et de la guitare que l’on ressent jusqu’au plus profond de ses entrailles, et de la pyrotechnie incluant des flammes hautes de 12 mètres.»

«La foule était en symbiose avec le groupe de la première note du spectacle jusqu’à la dernière.»

«Metallica a offert à ses admirateurs un choix de chansons judicieux qui incluait One, Master of Puppets et Fade To Black. Ils ont joué près de la moitié des chansons contenues sur The Black Album.»

«Les membres du groupe semblent vraiment profiter du moment [...] À la fin du spectacle, ils ont marché sur scène pendant quatre minutes, lançant des centaines de pics de guitare, et tout ça pendant que de nombreux feux d’artifice continuaient à éclairer le ciel.»

Washington Times (Arlington, 16 juin 2017)

«Le quatuor y est allé d’une performance extrêmement énergique, sans aucun arrêt, dans laquelle les membres jouent comme s’il n’y avait pas de lendemain, repassant à travers leurs quatre décennies de rock, allant de Kill Em All jusqu’à Hardwired.»

«La séquence à la batterie pendant Now That We’re Dead représente bien le style métal pour lequel ils sont reconnus. C’était un des moments les plus inspirants et inattendus, qui représente bien à quel point les quatre membres sont des musiciens hors pair.»

«Même s’ils sont dans la cinquantaine, le groupe refuse toujours de s’excuser pour être ce qu’ils sont.»

«Metallica s’est rendu sans aucune anicroche jusqu’à la fin du concert en restant tout aussi hard-rock, prouvant que l'âge n’est qu’un chiffre.»

CBS Philadelphie (Philadelphie, 12 mai 2017)

«Dès qu’ils arrivent sur scène, on comprend pourquoi ils portent cette image aussi forte.»

«Qu’ils soient jeunes ou vieux, les adeptes de Metallica portent tous leurs chandails vieux de 20 ans comme s’ils étaient des trophées et s’obstinent sans cesse afin de déterminer qui les a vus le plus souvent.»

«Dans ce spectacle, il y a de quoi plaire à tous les genres d’admirateurs de Metallica.»

«Il y a une énergie différente qui entoure le groupe maintenant. Malgré l’adrénaline, l’ambiance est passée du danger à la joie. C’est facile de voir à quel point les quatre membres du groupe ont du plaisir à faire ce spectacle. C’est une émotion pleinement méritée après près de 35 ans de carrière.»

Chicago Now (Chicago, 18 juin 2017)

«C’est possiblement le spectacle le mieux ficelé de l’histoire du groupe.»

«Tout comme Iron Maiden, Metallica se sert de sa tournée pour promouvoir son plus récent album. Or, la différence avec Iron Maiden, c’est que Metallica joue beaucoup plus de leurs anciens morceaux.»

«La présente tournée du groupe se concentre principalement sur leurs classiques. [...] C’est plutôt surprenant de voir à quel point les nouvelles chansons s’agencent bien avec les anciennes.»

«Ce spectacle a les allures d’une machine bien huilée. Les membres jouent pendant plus de deux heures comme si de rien était.»

Miami New Times (Miami Gardens, 7 juillet 2017)

«Ce concert est impressionnant simplement dû au fait que les gens sur place achètent le dernier album du groupe plutôt que de le télécharger.»

«Contrairement à des spectacles comme ceux de Beyoncé ou de Coldplay, le groupe a une base d’admirateurs assez forte pour remplir facilement de grands endroits comme des stades de football.»

«Sans grande surprise, plusieurs spectateurs portaient des chandails qui semblaient plus vieux que les membres du groupe.»

«Un spectacle de Metallica, c’est une expérience étourdissante et viscérale, qui ressemble un peu à une scène de combat entre deux armées barbares qui serait interrompue par un essaim d’abeilles et une course de camions monstres.»

