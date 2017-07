L’argent ce n’est pas tout dans la vie

J’ai trouvé triste la description de sa vie faite ce dimanche par l’homme qui se dit bien nanti sur le plan financier mais totalement pauvre sur le plan des amitiés. Vous lui avez donné de très bons conseils, mais ce qui a attiré mon attention c’est la dernière phrase de votre réponse qui va comme ceci : « Comme vous me semblez avoir une certaine aisance financière, profitez donc de ça pour travailler à autre chose qu’à gagner de l’argent. » Comme ce monsieur semble avoir une bien piètre vie intérieure, peut-être auriez-vous dû lui dire plus clairement qu’aller en thérapie serait la solution idéale à son problème. Et pourquoi pas en psychanalyse tant qu’à faire.

Une lectrice assidue

J’aurais pu effectivement être plus directe si j’avais senti chez cet homme un certain penchant vers le monde émotionnel. J’ai préféré, peut-être à tort, m’abstenir de le brusquer sur ce plan.