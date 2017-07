Le Canada peut rêver au quart de finale

En tête de son groupe après une victoire et un verdict nul, le Canada tentera d’obtenir une place en quart de finale de la Gold Cup de la CONCACAF, vendredi, contre le Honduras.

«Nous devons terminer le travail, a affirmé l’entraîneur-chef de l’équipe nationale masculine Octavio Zambrano, jeudi, par voie de communiqué. Nous ne sommes pas encore garantis de passer à la prochaine étape, donc nous devons nous concentrer et compléter ce que nous sommes venus faire ici, soit nous qualifier pour les quarts de finale. »

Ce sera un autre test important contre l’une des meilleures équipes de la CONCACAF qui est à la 72e position au classement de la FIFA.

«Nous sommes confiants pour ce match contre le Honduras, a affirmé l’attaquant David Junior Hoilett. Nous devons suivre notre plan de match. Ce sera un match différent, mais nous avons la même mission.»

Avant de jouer le dernier match de la phase de groupe, le Canada est en tête du Groupe A et possède quatre points avec une victoire de 4-2 contre la Guyane française et un match nul par la marque de 1-1 contre le Costa Rica. De son côté, le Honduras est en troisième place après une défaite 1-0 face au Costa Rica et un match nul 0-0 face à la Guyane française.

Lors des deux dernières rencontres opposant ces deux nations, elles ont toutes deux remporté un match à domicile. Le Canada par la marque de 1-0 à Vancouver, tandis que le Honduras s’était imposé 2-1 à San Pedro Sula.

Alphonso Davies décisif

Malgré sa 100e position au classement FIFA, le Canada a réussi à soutirer un point au Costa Rica classé 26e, mardi.

C’est encore le jeune Alphonso Davies qui a débloqué l’attaque du Canada en inscrivant un but à la 26e minute. Il a procuré les devants aux représentants de l’unifolié pendant un peu plus de 15 minutes, avant que Francisco Calvo égalise la marque.