Le Festival des vins de Saguenay a pris son envol jeudi soir avec son traditionnel 5 à 7 d’ouverture qui se tenait à la Place du citoyen et, décidément, cette onzième édition s’annonce des plus savoureuses alors qu’on espère attirer 50 000 personnes d’ici samedi.

Comme l’année dernière, les amateurs de vins sont conviés sur la rue Racine de Chicoutimi qui sera peuplée jusqu’à samedi de près d’une quarantaine de kiosques d’exposants qui n’ont qu’une idée en tête : partager leur passion et faire découvrir pas moins de 400 vins différents aux milliers de festivaliers.

Photo courtoisie

« Cette année, on a tout de notre côté. D’ici dimanche, on n’a pas une goutte de pluie qui doit tomber ! On voit vraiment qu’on va s’amuser », lance sans détour celui qui est porte-parole de l’événement depuis ses tout débuts, le sommelier et chroniqueur vin Philippe Lapeyrie.