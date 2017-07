Le port de Trois-Rivières accueille des grands voiliers

TROIS-RIVIÈRES - Le parc portuaire de Trois-Rivières se place en mode festif pour accueillir les grands voiliers en fin de semaine.

Les premiers bateaux devaient arriver vendredi, mais finalement deux sont déjà arrivés, deux bateaux étrangers.

Il s’agit des plus imposants voiliers qui vont se présenter au cours du week-end.

On en attend quatre autres, des navires canadiens ceux-là.

Il s'ajoutera une frégate canadienne, le «NCSM Toronto». En plus, samedi, un navire de croisière sera à quai, le «MS Europa», avec plus de 400 passagers à son bord et plus de 200 membres d'équipage.

Il y aura donc beaucoup d'activité au port de Trois-Rivières en fin de semaine et ce sera une occasion de souligner le 150e anniversaire de la Confédération canadienne.

Une scène sera installée au parc portuaire et on fera une présentation de champs marins.

Un défilé de la milice coloniale est prévu, de même qu'un concert de la Marine royale canadienne.

Il sera possible de monter à bord de certains bateaux pour en faire la visite.