Les destinations vacances les plus sexy

Je reviens d’une dizaine de jours au Nouveau-Brunswick, à Grande Digue.

La maison que ma famille avait louée était juste en face de Tony’s, un restaurant appartenant à une autre époque: une machine à jeux y était installée, un jukebox y trônait et des vidéocassettes, pâlies par les rayons de soleil, étaient sur un étalage, sous des bonbons à cinq sous.

Photo Mélodie Nelson

C’était un décor adorable, rappelant l’univers des comics Archie, et le couple s’occupant jour et nuit du restaurant était accueillant et heureux de raconter l’histoire du Tony’s, le feu ayant déjà ravagé les lieux, et l’ourson adopté par le premier propriétaire, pendant la Deuxième Guerre mondiale.

Photo Mélodie Nelson

C’était parfait pour des vacances familiales et pour avoir envie de manger de la crème glacée trois fois par heure. Toutefois pour ceux qui ne résistent pas à l’appel de la luxure, des destinations sont plus sexy que Grande Digue.

1. Casa Diablo, Portland, États-Unis

Johnny Diablo, qui se décrit comme un végétalien éthique, sert du gâteau au fauxmage et du chili végétarien dans son bar de danseuses. La Casa Diablo, un bar de strippers irrévérencieux de Portland, est reconnu pour ses employées cochonnes, à moitié végétaliennes, qui ne mangent ni ne portent quoi que ce soit provenant d’un animal. Il y a quelques temps, le club de danseuses a même participé à une chicane digne de Dynasty avec Acropolis, un club rival qui vend du steak.

Un ami s’y est rendu cet été et a été charmé, même si ça ne l’a pas amené à nier son amour pour les hot chicken : «Les taquitos que j’ai mangé étaient étonnamment délicieux, et les gens qui mangeaient autour de moi semblaient apprécier. Par contre, c'est sûr que c'est drôle de savoir que le véganisme est un concept qui s'étend de la nourriture jusqu'aux costumes des danseuses (pas de cuir, pas de plumes, etc) mais sinon c'était comme n'importe quel endroit du genre. C'est, dans un certain sens, un gadget promotionnel, de s’autoproclamer bar de danseuses vegan.»

2. Diamant Noir, Saint-Alvère, France

La Québécoise Bianca Beauchamp, révélée en France lors de son passage à l’émission de téléréalité Secret Story, donne envie de participer à des soirées estivales qui sentent le cuir, le latex et les condoms à la guimauve.

Au camping libertin Diamant Noir, des coins dits «câlins» sont aménagés sur un terrain qui laisse place à l’imagination, à l’échangisme et aux piscines creusées.

Photo courtoisie/Bianca Beauchamp

3. Jeju Love Land, Ile de Jeju, Corée du Sud

Après la Guerre de Corée, l’Ile de Jeju est devenue populaires pour les lunes de miel.

Photo courtoisie/Brain Magazine

Depuis, 2004, elle a aussi un parc à thématique érotique. Le Jeju Love Land permet de découvrir 140 sculptures excitantes, certaines interactives, créées par des étudiants en art de l’Université de Séoul, et des films d’éducation sexuelle. Des sucettes en forme de pénis y sont aussi proposées pour les fringales fantasmées des visiteurs, qui doivent tous avoir plus de 18 ans.

4. Motel Magic, Rio, Brésil

Le Japon a ses love hotels, des lieux anonymes sans réceptionniste, à l’allure parfois kitsch et aux noms évocateurs de fantaisie et de rêves, comme Vie Pure, dans le quartier Shibuya. Le Brésil, lui, a des motels aux noms qui conviennent tout à fait aux activités qui y ont lieu: Magic, Escort et Lovers Night se présentent comme des temples de l’amour à trois ou à quatorze.

Photo Mélodie Nelson

À l’Harmony Motel, un tobogan recouvert de chaines laisse les gens glisser avec plaisir jusque dans une petite piscine. Des bains à remous, des fouets, des terrasses privées sur le toit: les motels de Rio et de sa banlieue ne ressemblent pas aux motels de Repentigny. Au Motel Magic, le minibar regorge autant de croustilles Pringles que de vibro, petites culottes en dentelles et strap-on.

De quoi vous aider à bien prévoir un séjour à l’étranger, que ce soit sous une tente en France ou menottés en Amérique du Sud.