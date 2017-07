Les piscines Lucien-Borne et Wilfrid-Hamel seront rénovées

La Ville de Québec prévoit investir un peu plus de 2,7 M$ dans la réfection complète de la piscine du Centre communautaire Lucien-Borne en Haute-Ville et la piscine Wilfrid-Hamel dans le quartier Saint-Sauveur.



Un nouvel appel d’offres a été lancé cette semaine pour les services professionnels en ingénierie. Le 7 juin dernier, la Ville avait publié un premier appel d’offres pour les services professionnels en architecture.



Dans les deux cas, on prévoit notamment une «réfection structurale des murs et du plancher de béton du bassin» puis le remplacement de la membrane d’imperméabilisation par une nouvelle toile en PVC garantie 15 ans.



Les travaux au Centre communautaire Lucien-Borne, sur le chemin Sainte-Foy, doivent débuter à «la fin de l’été 2018». La réouverture de la piscine est prévue «au début novembre 2018», peut-on lire dans les documents publiés sur le Système électronique d’appels d’offres (SEAO). Ces travaux sont évalués à un peu plus de 900 000 $.



Piscine Wilfrid-Hamel



La rénovation de la piscine Wilfrid-Hamel doit commencer un peu plus tard à «la fin de l’été 2019» pour une livraison anticipée «à la fin février 2020». La Ville de Québec veut profiter de l’occasion pour refaire complètement les vestiaires et l’enveloppe du bâtiment de la rue Bigaouette, situé en face du Patro Laval. Ces travaux additionnels devraient faire grimper la facture de ce chantier à 1,8 M$ pour un total de 2,7 M$.