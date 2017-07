Les vétérans canadiens passent en deuxième

OTTAWA | D’anciens combattants du Canada digèrent mal que l’ex-enfant-soldat Omar Khadr ait reçu 10,5 millions $ si vite alors que leurs propres causes contre Ottawa traînent devant les tribunaux depuis des années.

Il ne se doutait alors pas que le combat continuerait au pays pour faire reconnaître son syndrome de stress post-traumatique. Six ans devant les tribunaux ont été nécessaires pour démontrer le sérieux de son état et se faire accorder une pension pour soldat blessé.

« Pourquoi le gouvernement prend-il plus en considération les droits de ceux qui se battent contre leur pays que ceux qui se battent pour leur pays ? » demande M. Yeo.

Né à Toronto, Khadr a été capturé en Afghanistan à l’âge de 15 ans et emprisonné à la base américaine de Guantanamo pendant une décennie, faute d’avoir été rapatrié par le gouvernement Harper.

« Pendant ce temps, les militaires qui reviennent blessés n’ont même plus droit à leur pension à vie, même si ça a été promis par Justin Trudeau. On aimerait que ça se règle plus vite que l’affaire Khadr », compare M. Yeo, qui dit mener cette lutte pour la nouvelle génération de soldats.