Quand la conjonction si guide une phrase proposant une condition, elle peut être suivie de l’imparfait, du présent et même du plus-que-parfait de l’indicatif. Ex.: Si Luc insistait (imparfait), Luce l’aiderait. Si Luc insiste (présent), Luce l’aidera. Si Luc avait insisté (plus-que-parfait), Luce l’aurait aidé. Et, surprise pour ceux qui vivent et meurent d’après cet étrange adage, « les si n’aiment pas les rais (rait, raient) », un verbe au conditionnel peut – sinon doit – être employé après le si dans un cas d’interrogation indirecte (ou de discours rapporté). Suite et exemples demain.