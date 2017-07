McDonald’s souffle 40 bougies à Québec

Sans tambour ni trompette, le restaurant McDonald’s de Lévis a célébré, le 7 juillet dernier, ses 40 ans. C’est en effet le 7 juillet 1977 (7/7/77) qu’on assistait à l’ouverture du tout premier McDo dans l’est du Québec et surtout le premier McDo dans un milieu purement québécois et francophone.

C’est à Jacques Auger, qui dirigeait alors une prestigieuse pratique de notariat, et son épouse Lucie Auger que revient l’honneur d’avoir établi la première bannière McDo dans la grande région de Lévis/Québec, soit sur le boulevard Kennedy. Encore peu connu à l’époque, McDonald’s a toutefois créé bien des embouteillages dès son premier jour. Quarante ans plus tard, McDonald’s de la région de Québec compte plus d’une quarantaine de restaurants et poursuit sa lancée avec l’ouverture du McDo Chutes Montmorency par Guy Dionne et Josée Bernier, en juin dernier.

La passion de père en filles

Photo courtoisie

Jacques Auger, son épouse Lucie Auger et leurs trois filles Martine, Natalie et Isabel sont toujours propriétaires de plusieurs McDo dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches (16 au total), dont celui de Lévis. Quarante ans plus tard, Jacques dirige toujours son entreprise avec la même passion et le même dynamisme. Il s’est aussi investi au Manoir Ronald McDonald de Québec (qu’il a fondé en 1988), qui accueille des familles dont les enfants sont hospitalisés au Centre Mère-Enfant. Sur la photo, Jacques et Lucie Auger en compagnie de Martine, l’une de leurs trois filles.

Souvenirs de McDo

Photo courtoisie

En 1977, McDonald’s Lévis vendait des Big Mac, mais pas... de déjeuners ni de McCroquettes, de poutines ou de McFlurrys. Sur les photos, Jacques Auger, à l’été 1978, en compagnie de Denis Guay, qui venait de remporter les olympiades canadiennes McDo en cuisine, et Jacques Auger qui répond au service au volant. Il le fait encore de temps en temps. (photo : souvenirs McDo Lévis)

Double anniversaire

Photo courtoisie

Si le restaurant McDonald’s de Lévis a 40 ans cette année, la bannière McDonald’s célèbre son 50e anniversaire de présence au Canada. En juin dernier à Toronto, lors de la convention canadienne des propriétaires de restaurants McDonald’s, Jacques Auger, qui gère trois restaurants McDonald’s (dont celui de Lévis), a pris la pose en compagnie de Georges Alan Cohon, président et fondateur de McDonald’s au Canada et McDonald’s en Russie.

Anniversaires

Photo courtoisie

Donald Lautrec (photo), chanteur, producteur, animateur et acteur, 77 ans... Jarno Trulli, ex-pilote de Formule 1 au sein de l’écurie japonaise Toyota, 43 ans... Yves Soutière, comédien (Bouscotte) et acteur, 53 ans... Mila Mulroney, épouse de l’ex-premier ministre Brian Mulroney, 64 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 13 juillet 2016. Jack Riley (photo), 97 ans, premier directeur général de l’histoire des Penguins de Pittsburgh (LNH)... 2015. Martin Litchfield West, 77 ans, le savant grec le plus brillant et productif de sa génération... 2014. Lorin Maazel, 84 ans, chef d’orchestre américain, fondateur du Festival Castleton, en Virginie.