Metallica en terrain conquis à Québec pour le FEQ

Sans pouvoir expliquer l’amour inconditionnel qu’entretient Metallica avec Québec, ceux qui ont côtoyé le groupe au cours des 30 dernières années affirment sans équivoque que la Capitale-Nationale est un véritable château fort pour les musiciens de Los Angeles.



«Chaque fois, c’est sold out, ce n’est pas rien!» lance l’animateur Mike Gauthier, précisant qu’ils en seront à leur 15e passage à Québec vendredi soir, lorsqu’ils fouleront la scène des Plaines d’Abraham. «C’est le seul band qui pourrait faire une résidence au centre Vidéotron et ce serait plein», ajoute-t-il.



Et la relation d’amour est bien loin de s’essouffler, selon les intervenants interrogés par le Journal. «Ça va même en augmentant!» lance l’ancien producteur Michel Brazeau, qui a produit tous les spectacles du groupe à Québec, de leur premier à la Salle Albert-Rousseau en 1985 jusqu’à leur passage historique au Festival d’été en 2011.



Le «mariage parfait» entre Québec et Metallica s’explique notamment par le fait que les membres du groupe «n’ont pas la tête enflée». «Ils n’arrivaient pas ici avec toutes sortes de demandes, ils sont très terre à terre», mentionne M. Brazeau.



«Comme à la maison»

«Quand ils viennent à Québec, ils sont comme à la maison. Ils ne refusent pas une occasion de venir parce qu’ils savent qu’ils vont être accueillis comme des rois», mentionne pour sa part Guy Laforce, ancien relationniste de presse pour le groupe, lors de leurs passages chez nous.



Coup de foudre

Michel Brazeau se rappelle même de l’incroyable coup de foudre entre le groupe et Québec, le 17 janvier 1985. «À l’époque, ils faisaient la première partie de WASP, mais ils avaient carrément volé le show», se souvient celui qui compare l’histoire d’amour entre Metallica et Québec à celle que vit Iron Maiden et la Capitale-Nationale. C’est donc une fin de semaine bien remplie pour les amateurs d’heavy métal, alors que le groupe britannique sera de passage au centre Vidéotron dimanche.