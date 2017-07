Nik Lewis à quelques verges de marquer l’histoire

MONTRÉAL | Le receveur des Alouettes de Montréal Nik Lewis pourrait marquer les esprits, vendredi face aux Stampeders de Calgary, alors qu’il aura l’occasion de devancer Ben Cahoon au sixième rang de l’histoire de la Ligue canadienne de football au chapitre des verges de gains par la passe.

Le vétéran a besoin de 21 verges pour faire mieux que les 13 301 obtenues par Cahoon. Lorsqu’il a été mis au parfum, le principal n’a pu s’empêcher de s’exclamer.

«Ça y est? Wow!, a commencé par dire le receveur. Ça signifie beaucoup pour moi. Lorsque j’ai commencé dans cette ligue, je voyais les Ben Cahoon et les Terry Vaughn s’approcher de ces chiffres. Je ne pouvais pas croire qu’ils y arrivaient! Et maintenant, 14 ans plus tard, je suis rendu là, avec eux. C’est un honneur.»

L’athlète de 35 ans atteindra également les 1000 réceptions bientôt, alors qu’il doit réaliser huit attrapés pour y parvenir. Si le plateau est impressionnant, il vise plutôt les 1006 passes captées, pour rejoindre Vaughn à ce chapitre.

«J’ai été comparé à plusieurs joueurs au début de ma carrière, mais les similitudes avec Terry Vaughn revenaient souvent. Les records sont des références pour nous, et je suis reconnaissant à l’égard des athlètes qui élèvent les marques qui nous permettent de nous surpasser pour les atteindre.»

Un nouvel élan

Pourtant, la carrière de l’athlète originaire du Texas aurait bien pu se terminer prématurément. Aux prises avec une blessure à la cheville qui le faisait souffrir, Lewis considérait mettre un terme à sa carrière, jusqu’à ce qu’il reçoive un appel de Jim Popp, anciennement directeur général des Alouettes.

«Lorsque j’ai paraphé une entente avec les Alouettes il y a trois ans, je songeais à la retraite. Je savais que je pouvais encore jouer, si la douleur me le permettait, et maintenant, tout va bien.»

Un concert d’éloges

Plusieurs membres de l’organisation ont par ailleurs vanté les qualités du demi inséré, au terme de l’entraînement de jeudi, au Stade olympique. Le centre québécois Luc Brodeur-Jourdain fait partie de ce groupe.

«C’est un receveur qui a énormément d’expérience. Lorsqu’il s’est présenté avec l’organisation des Alouettes, il était un peu abîmé. Il avait une cheville qui lui causait beaucoup de problèmes.»

«Il a su se transformer au fil des ans. Il a toujours été un receveur avec un gabarit très imposant, mais c’est encore plus le cas au fil des ans. C’est son côté intellectuel qui a pris le dessus. Il ne se fie plus uniquement à son talent. Il sait trouver les entre-zones et identifier les couvertures.»

«Il est extraordinaire, a pour sa part avancé Darian Durant. Il est un excellent coéquipier et il ne veut que gagner. Il est passionné. Lorsque les choses ne vont pas comme il le souhaite, il n’hésite pas à le faire savoir. Nous ne pouvons que respecter un gars comme lui.»

L’entraîneur-chef Jacques Chapedelaine s’est pour sa part dit heureux de pouvoir compter sur Lewis.

«Nous nous assurons que Nik soit toujours inclus dans le plan de match. Il continue à être productif, et il obtient toujours des verges après l’attrapé, puisqu’il est difficile à plaquer.»

Meneurs pour les verges de gains par la passe dans la Ligue canadienne de football: