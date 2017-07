Omar Khadr charme Anne-Marie Dussault

Je sais, c’est injuste, je ne devrais pas coiffer cette chronique de ce titre. Surtout qu’Anne-Marie Dussault est la personne la plus travaillante de toute notre télé publique. C’est une animatrice honnête et incorruptible, mais si transparente qu’il est toujours facile de voir de quel côté elle penche malgré sa... droiture !

Quand on la suit régulièrement, presque chaque jour dans mon cas, on peut aisément dresser la liste des personnalités pour lesquelles elle a un faible, celles, plus nombreuses, qui lui sont indifférentes et les quelques-unes qu’elle passerait volontiers dans le tordeur. Parmi ces dernières, Marine Le Pen arrive sans conteste en tête de liste.

Comme 71 % des Canadiens (selon Angus Reid) désapprouvent le dédommagement de 10,5 millions $ que Khadr aurait reçu d’Ottawa, la plupart des fidèles de RDI ont dû faire du sang de punaise, lundi soir, lors de l’entrevue d’Anne-Marie avec Omar Khadr.

Sans compter qu’ils ont eu droit, dès le lendemain, à la rediffusion de la plus grande partie du long métrage documentaire de Patricio Henriquez et Luc Côté Vous n’aimez pas la vérité - 4 jours à Guantanamo, sorti en 2010. C’est comme si Radio-Canada avait profité de l’occasion pour réhabiliter Khadr dans l’opinion publique, l’entrevue et le documentaire faisant paraître le jeune homme sous son meilleur jour.

UNE COMPENSATION INÉVITABLE

Je ne suis pas en désaccord avec la généreuse compensation qu’Ottawa vient d’accorder à Omar Khadr, d’abord parce qu’on avait déjà dépensé cinq millions en honoraires juridiques pour une cause qu’on n’avait aucune chance de gagner. En mai 2015, pour une troisième fois, la Cour suprême avait donné raison à Khadr, rejetant le dernier appel du gouvernement de Stephen Harper.

John Phillips, l’avocat de Calgary qui a défendu Kadhr avec son collègue Dennis Edney, a profité du temps d’antenne que lui accordait Anne-Marie pour redire tout le mal qu’il pense de Harper.

Quant à Khadr, il s’est montré impeccable durant toute l’entrevue, longuette comme la plupart des entrevues du 24/60. Calme, posé, léger sourire chaque fois qu’il le fallait, songeur ou nostalgique quand il le fallait aussi, Khadr n’a été embarrassé à aucun moment par les questions d’Anne-Marie. Elles n’ont jamais été inconfortables, jamais trop incisives ou trop provocantes. D’autant plus que le regard de l’intervieweuse était davantage celui d’une mère regardant un homme qui pourrait être son fils plutôt que celui d’une journaliste pugnace.

QUI EST VRAIMENT KHADR ?

Est-il un enfant-soldat innocent embrigadé par son père dans une aventure qui le dépassait ? A-t-il, oui ou non, lancé la grenade qui a tué le soldat américain Chris Speer ? A-t-il été ou continue-t-il d’être le terroriste que certains dénoncent avec véhémence ? Est-il l’être amical et exemplaire que décrit l’avocat Dennis Edney qui l’a pris sous son aile et sous son toit ? Vos réponses valent les miennes.

Chose certaine, l’entrevue d’Anne-Marie Dussault, couplée au film d’Henriquez le lendemain, a modifié la vision que j’avais de lui. Pour le mieux, évidemment.

HÉLAS ! CE N’EST PAS SI RAPIDE

Dans ma chronique de mardi, une erreur de révision laissait croire que l’internet à large bande permettrait de « télécharger à 50 mégaoctets par seconde et téléverser à 10 Mo ». Hélas ! ces opérations risquent de n’être jamais aussi rapides. Il fallait lire 50 mégabits par seconde et 10 Mbps.

TÉLÉPENSÉE DU JOUR

Pour certains, le docteur Barrette ne fait pas le poids, pour d’autres, il pèse trop lourd.