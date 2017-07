Plus de festivaliers pourront voir Metallica

Metallica pourrait attirer plus de spectateurs sur les plaines d’Abraham, demain soir, que lors de son mémorable concert de 2011 en raison de la nouvelle configuration du site, selon le directeur général du Festival d’été, Daniel Gélinas.

«Devant la scène, il peut y avoir plus de spectateurs», affirme ce dernier.

Pourtant, on se souvient qu’une foule presque impossible à chiffrer (on avait avancé plus de 120 000 en incluant les milliers de fans qui avaient regardé le concert sur un écran géant déployé derrière la scène) avait envahi la Haute-Ville et les Plaines le 16 juillet 2011.

Or, Daniel Gélinas rappelle que l’entrée du Cap-Blanc, qui permet une meilleure répartition des festivaliers sur les Plaines, n’existait pas en 2011. «Nous n’avions pas rentré autant de monde qu’à Bon Jovi ou aux Stones. Il y avait environ 25 % moins de monde sur le terrain en avant de la scène parce que nous avions été forcés de fermer l’entrée de la Croix du Sacrifice», dit le patron du FEQ.

L’explication est simple. Comme tout le monde entrait par le même endroit, il se créait «un effet de sablier» jusqu’à la Citadelle.

«Une fois rendus à la Citadelle, les gens ne peuvent plus traverser du côté du fleuve. Ça coinçait et on devait fermer. Avec l’entrée du Cap-Blanc, on peut remplir toute l’autre partie», signale Daniel Gélinas.

2 h 30 de musique

Chose certaine, les fans qui auront patienté de longues heures vont être récompensés par Metallica. Selon le directeur de production du FEQ, Patrick Martin, le groupe jouera pendant deux heures trente minutes. Le concert devra même commencer avant l’heure initiale prévue, soit 21 h 30, afin qu’il se termine avant minuit.

«On a un spectacle des arts de la rue à présenter et on veut essayer d’éviter les conflits sonores entre les deux sites», explique M. Martin.

Pyrotechnie

Pour ce qui est de la mise en scène, on doit s’attendre à un éclairage élaboré et de la pyrotechnie. C’est le Festival qui fournira le système d’éclairage en fonction du plan d’origine du groupe.

«Parce qu’ils sont en tournée, ils ne pouvaient pas apporter tous les équipements à Québec, c’était trop complexe à cause des distances à parcourir», révèle Patrick Martin.

Les camions de tournée de Metallica, au nombre de quatre ou cinq, arriveront aujourd’hui avec les pièces servant au décor de la scène. Ils iront se garer dans le stationnement du stade municipal, puis prendront la direction des Plaines, une fois le concert du groupe The Who terminé, ce soir.

«C’était l’apothéose» — Dominique Goulet

Le concert de Metallica sur les plaines d’Abraham, en 2011, a été «l’apothéose» de l’histoire d’amour entre la formation heavy métal et ses fans de Québec, estime celle qui occupait la chaise de directrice de la programmation à l’époque, Dominique Goulet.

«Je me souviens que j’étais au 14e ou 15e étage du Hilton, à 10 h du matin, et je voyais la file énorme sur la Grande Allée. Cette marée humaine était impressionnante à voir», confie-t-elle.

Lors de ce chaud samedi de juillet, la ville ne respirait effectivement que pour Metallica. La Haute-Ville avait été prise d’assaut par des fans qui étaient prêts à tout pour voir leurs idoles.

«Deux ou trois jours avant le show, j’étais allée à la SAQ. Le commis avait collé une feuille sur le comptoir qui disait “cherche désespérément un macaron”. Justement, j’en avais un. J’avais trouvé ça tellement cute que je lui avais donné. Il était tellement content qu’il était parti de derrière son comptoir pour venir me serrer dans ses bras», se rappelle Dominique Goulet.

Rassuré par Rammstein

Convaincre Metallica de cocher la case «plaines d’Abraham» de leur to do list n’avait pas été très compliqué, indique Mme Goulet. Les bons mots de l’agent de Rammstein, qui avait fait les Plaines l’année précédente, avaient rassuré l’équipe de Metallica.

Six ans plus tard, Dominique Goulet croit que Metallica attirera encore une foule imposante sur les Plaines. «Il va y avoir autant de monde. C’est sûr que la deuxième expérience n’est jamais la même, mais je ne suis pas inquiète.»