Pourquoi Julie Payette sera une cool GG

1. Parce qu'elle est une astronaute!

C’est la première fois qu’un représentant de la reine au Canada provient du milieu scientifique!! Les gouverneurs généraux précédents ont été soit journalistes, avocats, militaires ou politiciens de carrière. Seulement 10 Canadiens ont eu la chance d’aller dans l’espace. Julie Payette y est allée à deux reprises, en 1999 et 2009.

2. Elle est Québécoise

«Born and raise» dans le cœur du Québec, Montréal!!!

Et elle n’a pas oublié ses racines. En 2009, Mme Payette a apporté à bord de la Station spatiale internationale (ISS) un chandail porté par le célèbre joueur de hockey Maurice Richard.

Photo d'archives, Agence QMI

3. C’est une femme

Julie Payette a été une pionnière et un modèle pour plusieurs femmes. Elle a étudié en génie informatique, un programme majoritairement dominé par les hommes. Elle est aussi la deuxième femme canadienne à se rendre dans l’espace et la quatrième à occuper le poste de gouverneur général. Elle a expliqué dans cette conférence à Montréal en avril passé les raisons qu’ils l’ont motivé à accomplir ses rêves.

4. Elle est jeune

Julie Payette vient d’être nommée gouverneure générale à seulement 53 ans. Elle est ainsi la troisième plus jeune des 29 autres personnalités qui ont occupé ce poste. Michaëlle Jean a accédé au trône à l’âge de 48 ans en 2005 et l’ancien premier ministre du Manitoba Edward Schreyer a pour sa part été le plus jeune à l’âge de 44 ans.

Elle a reçu en 2011 le titre d’officier de l’Ordre du Canada des mains du gouverneur général sortant David Johnston.

Photo Agence QMI, JOHN MAJOR

5. Elle a de talents cachés

Julie Payette parle 6 langues. En plus du français et de l’anglais, sa bio sur le site de l’Agence spatiale internationale dit qu’elle peut parler l’espagnol, l’italien, le russe et l’allemand. Elle est une excellente musicienne, toujours selon sa bio officielle. On dit qu’elle peut chanter et jouer du piano. Elle aurait même déjà performé au Centre national des arts d’Ottawa et avec l'Orchestre symphonique de Montréal. Le hic, nous n’avons trouvé aucune photo et aucune vidéo de ses prestations. Comme quoi notre nouvelle gouverneure générale a peut-être un parcours impressionnant, mais elle est quelque peu timide.