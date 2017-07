Prix Polaris: Lisa LeBlanc aux côtés de Leonard Cohen et Gord Downie

Le nom de Lisa LeBlanc figure sur la courte liste des 10 finalistes canadiens au Prix Polaris, dévoilée jeudi. L’artiste aura par contre fort à faire si elle veut succéder au DJ montréalais Kaytranada, lauréat de 2016.

En effet, «Why You Wanna Leave, Runaway Queen?», le plus récent album de l’auteure-compositrice-interprète du Nouveau-Brunswick, devra notamment être préféré à «You Want It Darker» du regretté Leonard Cohen, à «Secret Path» de Gord Downie – chanteur du groupe The Tragically Hip – ainsi qu'à «Pleasure» signé Feist.

Cette dernière a d’ailleurs déjà obtenu cette distinction en 2012 après la sortie de son opus «Metals». Parmi les précédents lauréats, on note également Arcade Fire en 2011 et Karkwa en 2010.

L’identité du gagnant ou de la gagnante 2017 sera connue le 18 septembre, lors du gala du Prix de musique Polaris au Carlu, à Toronto. La soirée sera animée par Raina Doumis.

L’honneur est accompagné d’une bourse de 50 000 $.

Les finalistes au Prix Polaris 2017: