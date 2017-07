Projet de tour de 12 étages dans le Vieux-Québec

GM Développement veut attirer des centaines de nouveaux résidents dans le Vieux-Québec avec un projet d’envergure qui prévoit la construction de deux nouveaux édifices, dont une tour de 12 étages sur le site Saint-Louis-de-Gonzague.

Photo courtoisie

Le promoteur immobilier a dévoilé officiellement aux citoyens, jeudi soir, les esquisses de son projet de transformation de l’ancienne école Saint-Louis-de-Gonzague – fermée depuis 2010 – et du Foyer Nazareth à l’arrière de l’école.

Les deux immeubles seront préservés et feront partie d’un nouvel ensemble de plusieurs bâtiments au carrefour des rues Richelieu et des Glacis puis de la Côte de la Potasse. GM Développement envisage d’aménager près de 200 nouvelles unités d’habitation dans le secteur, dont 20 unités dédiées au logement abordable.



La nouvelle tour, voisine de l’ancienne école de la rue Richelieu aura une hauteur de 33 mètres (11 étages) avec une «surhauteur» de 36 mètres pour le 12e étage qui occupera une «faible portion du bâtiment» afin de limiter l’impact visuel sur les voisins.



Le promoteur Jean Campeau dit avoir fait ses devoirs afin de préserver la vue et l’ensoleillement pour les bâtiments environnants. La tour sera érigée à l’arrière du «mur aveugle» du Capitole qui ne comporte aucune fenêtre. «Les gens du quartier avaient beaucoup peur qu’on étende la construction puis que ça bloque toute leur vue. On a trouvé une solution magique à mon avis», a-t-il confié au Journal.



Le document présenté aux citoyens en soirée évoque une «offre d’habitation diversifiée» avec des 3 ½, 4 ½, 5 ½ et des lofts. «Il y aura de grands logements pour les familles. Combien? On n’est pas encore rendus là dans l’analyse mais la majorité des logements auront plus de deux chambres», a indiqué le promoteur en entrevue plus tôt dans la journée. Il a cependant été incapable de préciser le nombre d’unités qui seront offertes en location ou en copropriété à ce stade-ci.

Photo courtoisie

Autre édifice de sept étages

Un autre édifice contemporain de sept étages viendra se greffer au Foyer Nazareth, à son extrémité est. Pour ce faire, le promoteur prévoit la démolition de l’annexe actuelle. «Ce n’est pas quelque chose que personne veut garder. Ça a été fait pour incorporer un escalier intérieur (en bois). Ça n’a pas de valeur patrimoniale», assure-t-il.



Deux étages supplémentaires seront également érigés au-dessus de l’aile est de l’ancienne école pour «équilibrer les hauteurs du secteur».

Photo courtoisie

Stationnement souterrain

GM Développement prévoit aménager trois étages de stationnement souterrain sous chacun des deux nouveaux bâtiments afin d’attirer les résidents. Un autre stationnement souterrain à vocation commerciale pourrait même voir le jour sous le bâtiment de l’école où l’on retrouve le gymnase.



«On est en analyse pour avoir un peu plus de stationnements pour les gens du secteur mais on n’est pas encore rendus là avec les études de sol. Il faut voir si on peut supporter le bâtiment (pendant les travaux)», a exprimé M. Campeau, qui dit avoir obtenu des réactions «très positives» jusqu’à présent au sujet de son projet lorsqu’il a consulté divers organismes du Vieux-Québec.



Un parc public



Le projet prévoit aussi l’aménagement d’un grand parc public de 11 000 pieds carrés à l’angle des rues Richelieu et des Glacis, à côté de la nouvelle tour. «On conserve une grande partie des arbres sur le site et il y en a quelques-uns qui seront déménagés», a exposé M. Campeau.



Le promoteur espère, dans le meilleur des scénarios, lancer le chantier à l’automne 2018 s’il obtient toutes les autorisations de la Ville de Québec. Pour ce faire, il faudra éventuellement rouvrir le PPU (Programme particulier d’urbanisme) de la colline parlementaire – qui n’a même pas encore été adopté – pour qu'il soit à nouveau modifié.