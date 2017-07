Revivez le premier passage de Metallica au Festival d'été en 2011

En prévision du deuxième passage tant attendu de Metallica au Festival d'été de Québec, vendredi, le journaldequebec.com vous propose de relire la critique de leur première visite sur les plaines d'Abraham, le 16 juillet 2011.

Communion «en famille»

QUÉBEC | Devant la plus grosse foule de l'histoire du Festival d'été, Metallica a comblé les attentes de ses 115 000 fans entassés sur les plaines d'Abraham, samedi soir, en leur livrant un spectacle qui restera à jamais gravé dans leur mémoire.

Une soirée que le chanteur James Hetfield a qualifiée de «magique» et qui lui a permis de «réaliser un rêve».

Entassée sur le site depuis 17h30 et bruyante comme jamais foule ne l'a été sur les Plaines, la mer de fans de Metallica a rugi d'une même voix quand le quatuor est apparu, peu avant 22 h, au son de The Ecstasy of Gold, d'Ennio Morricone. Le culte que les Québécois vouent au groupe californien a alors atteint un niveau jamais égalé.

Sourire espiègle étampé dans le visage, James Hetfield a lancé les hostilités en balançant les premières notes de Creeping Death pendant que Kirk Hammett, Robert Trujillo et Lars Ulrich s'éclataient sur la scène montée sur deux niveaux et qui permettait aux musiciens de s'approcher de leurs fans grâce à une plate-forme érigée à l'avant.

Photo d'archives, Renaud Philippe

Ça se sentait, les quatre membres de Metallica, James Hetfield en particulier, semblaient heureux de se retrouver devant cette foule monstre et en ont donné autant qu'ils en ont reçu.

«Quelle soirée magique. C'est magnifique. Le sentez-vous? Moi, je le sens vraiment. J'espère que vous appréciez autant notre matériel récent que notre matériel ancien», a dit Hetfield, après les interprétations furieuses de For Whom The Bell Tolls et Fuel.

Fans déchaînés

Les premiers effets pyrotechniques sont apparus ensuite pour lancer Ride The Lightning. Un peu partout dans la foule, des fans déchaînés formaient des «circle pit», donnant quelques sueurs froides aux agents de sécurité.

Question de calmer les ardeurs, Metallica a suivi avec la balade Fade To Black. Une mer de briquets et de téléphones cellulaires a alors coloré les Plaines de mille et une couleurs.

Hetfield sans mot

James Hetfield a ensuite confessé à quel point le groupe anticipait cette communion avec ses fans québécois.

«Il y a longtemps qu'on nous parle de ce festival. Il n'y a pas de mots pour décrire comment on se sent d'être finalement ici, ce soir, devant des gens qui aiment et ont besoin de musique dans leur vie.» Durant The Memory Remains par la suite, le public s'est chargé des choeurs, une performance qui lui a valu des applaudissements des quatre musiciens.

Ouragan métallique

Il n'y a eu aucun temps mort durant ce concert de deux heures, qui s'est terminé peu après minuit. Les classiques, nombreux, succédaient aux morceaux plus récents dans un ouragan métallique rendu à la perfection par le système de son amélioré des plaines d'Abraham.

Même si sa voix a vacillé à quelques reprises, Hetfield a été intense et efficace, tout comme Trujillo et Hammett, brillants à la basse et la guitare. Ulrich a tenu le rythme et signé adroitement le fameux roulement de percussions de One.

PHOTO D'ARCHIVES, JEAN-FRANÇOIS DESGAGNÉS

Quand il a terminé Nothing Else Matters à genoux, la caméra nous nous a montré en gros plan le pic de guitare de Hetfield, aux couleurs du groupe. Puis, on a vu ses doigts jouer les premiers accords de Enter Sandman. Autre délire sur le parterre.

Rappel en mode speed

Le rappel a été entièrement consacré à Kill 'Em All, album des tout débuts à l'époque où Metallica y allait à fond de train dans le speed métal.

On a d'abord entendu Am I Evil, reprise des Diamond Head, l'une des influences majeures du groupe, puis Hit The Lights.

«Vous êtes beaux, a vanté Hetfield, en proie aux confidences. Quand j'étais un enfant, dans ma chambre, je rêvais à ça. Il y a du monde partout, même derrière la scène. Ce soir, un rêve s'est réalisé et vous en faites partie.»

Le groupe a ensuite expédié Seek and Destroy pendant que d'énormes ballons noirs marqués du logo de Metallica s'abattaient sur le public. Trujillo tournait sur lui-même comme une toupie, la foule hurlait à pleins poumons.

Tellement que les gars ne voulaient plus quitter la scènce après le spectacle. Ils ont passé une bonne dizaine de minutes à lancer des pics, des baguettes, à prendre le micro chacun à tour de rôle pour remercier Québec et promettre de revenir.

C'était l'extase.

Dance Laury Dance : du hard rock qui décoiffe

Choisis pour assurer la première partie de la soirée, les gars de Dance Laury Dance ont joué comme si leur vie en dépendait.

Il faut avouer que ce n'est pas tous les jours qu'un groupe de Québec peut s'éclater sur les plaines d'Abraham devant 100 000 personnes.

DLD a servi une sélection de six chansons de son album Living For The Roll, soit du gros hard rock modelé à la façon des années 80. Complètement déchaîné, le chanteur Max Lemire a entretenu la foule en débitant tous les clichés qui peuvent émaner d'un groupe de rock.

«Est-ce qu'il y en a qui aiment fumer du crack en faisant l'amour avec des prostituées?» a-t-il notamment demandé en s'adressant à la foule.

«Vue incroyable»

Rencontré après la performance du groupe, le bassiste Sébastien «Harry» Deschênes flottait sur un nuage. «La vue sur scène est incroyable. Il faut le voir pour le croire», a-t-il confié.

«Qu'il y ait cinq ou 100 000 personnes devant nous, on laisse tout ce qu'on a dans le corps sur la scène. Mais une telle foule donne encore plus d'énergie», a-t-il dit avant de retourner faire le party à l'arrière-scène où DLD a pu croiser Metallica.

D'ailleurs, deux des gars de DLD ont même pu se faire photographier avec Lars Ulrich, une image qui s'est immédiatement retrouvée sur leur page Facebook.

PHOTO COURTOISIE

Leçon d'un virtuose

Après Dance Laury Dance et juste avant que Metallica ne monte sur scène, sur les Plaines, le maître de la six cordes Joe Satriani a donné une brillante démonstration de son savoir-faire. Verres fumés dans le visage, le musicien californien a donné une vraie leçon à tous les guitaristes amateurs qui se trouvaient sur les plaines, leur balançant ses riffs en plein visage pendant une bonne heure.

Dès la pièce d'ouverture, Ice 9, on a constaté qu'il savait aussi se montrer généreux alors qu'il a laissé l'occasion à son bassiste Allen Whitman de s'affirmer au moyen d'un incroyable solo.

PHOTO D'ARCHIVES, JEAN-FRANÇOIS DESGAGNÉS

Satriani ne s'est pas privé lui non plus, remarquez. Pendant Satch Boogie, il a fait danser ses doigts sur sa guitare d'une façon qu'il est humainement impossible de concevoir. Il a même raconté avoir écrit la chanson Dream Song pendant qu'il dormait. Et ça, c'est quand il ne joue pas avec ses dents.

Plus de 100 000 fans se ruent sur les Plaines en un temps record

Les amateurs de Metallica étaient prêts à tout en ce samedi mémorable qui marquera certainement l'histoire du Festival d'été. À pied, en autobus, à l'est ou à l'ouest, la procession vers la haute-ville a débuté dans les rues en avant-midi, mais la masse critique s'est pointée le bout du nez en mi-journée. Le RTC ne pouvait fournir l'affluence quasiment démesurée.

Personne ne voulait manquer le spectacle le plus attendu dans la capitale depuis ceux de Céline Dion et Paul McCartney. Déjà, vers 15 h, le serpentin très dense s'allongeait de l'entrée principale jusqu'au Manège militaire. Rapidement, la foule a atteint l'arrière de l'hôtel Loews Le Concorde. Le soleil de plomb et la chaleur ont chauffé les festivaliers gonflés à bloc pour voir leurs idoles.

Afin de rafraîchir les esprits, les boyaux ont arrosé allègrement le ciel en provoquant une pluie fortement appréciée. Le canon à eau est devenu un allié important.

PHOTO D'ARCHIVES, BENOÎT GARIÉPY

Dense, mais docile

À travers les parasols, les ballons soufflés et quelques poupées XXX, l'ambiance était survoltée. Les nouvelles règles de la Saint-Jean-Baptiste ont vite été balayées du revers de la main.

Impossible de contrôler l'alcool qui circulait. «Metallica, Metallica, Metallica», le cri de ralliement a rejoint les deux extrémités de l'artère la plus célèbre de Québec. «C'est l'asile, ici!» criait-on partout. Des policiers se sont positionnés sur les remparts, près de la porte Saint-Louis, pour éviter un drame. Les mesures de sécurité ont été revues en accéléré.

Les autorités ont semblé surprises par la foule massive. Peut-être aussi par la présence si hâtive de tant de personnes.

Dès samedi matin, quelques centaines d'admirateurs de Metallica étaient déjà à proximité des Plaines pour s'assurer d'être aux meilleures loges pour le concert du soir. Certains courageux étaient même sur place depuis jeudi.

Ainsi, après des heures d'attente, le site des Plaines a ouvert sur le coup de 17h30, avec une trentaine de minutes d'avance. Une course folle vers les meilleures places a suivi. Sur la scène, le personnel était juché à l'avant pour apercevoir les coureurs les plus rapides qui attendaient dans une chaleur intense.

La direction du Festival s'attendait à un rythme de 25 000 à 30 000 personnes à l'heure, mais avec les vérifications manuelles des bracelets, l'entrée s'est effectuée beaucoup plus rapidement. En quelque 90 minutes, près de 100 000 fans étaient déjà entassés à l'intérieur du périmètre.

Près de 1000 personnes à la minute ont pénétré à l'intérieur, selon les observateurs près des portes. «Go, go, go!», scandaient les premiers à franchir les grilles. «On est entrés!», criaient les autres qui avaient la frousse de ne pas réussir. «Aucun bon sens! On a passé au travers», hurlait la foule soulagée. «We did it!», disaient les anglophones, comme s'il s'agissait d'un véritable exploit. Jamais les plaines d'Abraham n'ont vu autant de monde prendre place en si peu de temps.

Mis à part les coups de chaleur et les étourdissements, aucun incident fâcheux n'a terni cette hystérie collective.

Puis, un peu avant 19h, plutôt qu'à l'heure prévue de 21h, les barrières se sont refermées, les autorités ayant estimé qu'il fallait fermer l'accès au site.

Pour éviter d'éventuels débordements, les organisateurs du Festival d'été avaient déployé sur le site environ 300 agents de sécurité. De nombreux policiers ont également été dépêchés sur les lieux pour assurer la sécurité.