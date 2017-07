Sidney Crosby n'a pas pensé à la retraite

L’attaquant Sidney Crosby a avoué qu’il ne portait attention à ceux qui se demandaient s’il devait mettre un terme à sa carrière ce printemps en raison de ses nombreuses commotions cérébrales.

De passage mercredi dans sa ville natale de Cole Harbour, en Nouvelle-Écosse, lors de son camp de hockey annuel, le capitaine des Penguins de Pittsburgh a expliqué qu’il n’était pas au courant du débat entourant son retour au jeu à la suite de sa commotion subie pendant la demi-finale de l'Association de l'Est face aux Capitals de Washington.

«Je ne lis pas et je n'entends pas ces choses-là en séries éliminatoires, a précisé en conférence de presse celui qui a soulevé une deuxième coupe Stanley en carrière en juin dernier. Selon l’ampleur de la blessure, il y a différentes façons de guérir et de se rétablir rapidement. Il faut faire preuve de bon sens. [...] En tant que joueurs, nous devons cependant être plus sensibilisés au problème des commotions et à la fin, il faut savoir écouter son corps.»

Crosby a été victime de sa quatrième commotion cérébrale en carrière lorsqu’il a encaissé un double-échec du défenseur des Capitals Matt Niskanen. Cela ne l’a pas empêché de reprendre le collier plus tard dans la série de deuxième tour et d’éventuellement mettre la main sur la coupe Stanley ainsi que le trophée Conn-Smythe en vertu d’une récolte de huit buts et 19 mentions d’aide pour 27 points en 24 rencontres éliminatoires.