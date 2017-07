Trafic dans le Vieux-Port: la piste cyclable sur Dalhousie est là pour rester, tranche Labeaume

Malgré les bouchons de circulation et les lamentations des commerçants, la piste cyclable sur la rue Dalhousie est là pour rester, a tranché l'administration Labeaume. «On va survivre», a laissé tomber le maire.

Régis Labeaume sait que la circulation est plus dense dans le secteur du Vieux-Port depuis quelques semaines. Mais pour lui, la situation n'est pas si dramatique. «Ce n'est pas à toutes les heures du jour», plaide-t-il.

Et il est normal que la circulation soit plus dense en été, selon lui. «Il y a des milliers de cyclistes l'été qui passent là. On a des gens de Québec qui en profitent. On a beaucoup de touristes. Place des Canotiers attire des milliers de personnes chaque jour. On ne peut pas tout avoir dans la vie.»

Il invite les automobilistes à s'ajuster, à choisir d'autres itinéraires. Quant aux commerçants, il est peu sensible à leurs récriminations. «Les commerçants, moi je sais qu'ils ont des milliers de personnes avec la place des Canotiers. Et ils sont très heureux généralement. Il y en a toujours un ou deux qui chialera sur tout.»

La Ville a choisi de prioriser la sécurité des cyclistes et des piétons. On a retourné la situation dans tous les sens, et la seule solution pour faire passer la piste était le long de la chaussée et un passage à travers la place des Canotiers aurait été périlleux, a expliqué la vice-présidente du comité exécutif, Julie Lemieux.

«Il y a des petits inconvénients, mais je pense qu'on ne mourra pas, honnêtement», a lâché le maire.