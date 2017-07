Un coup de pouce de la Banque du Canada pour vos placements

Vous trouvez qu’on fait tout un plat avec la hausse des taux directeurs par la Banque du Canada ?

Oui, parce que cela fait 7 ans que les taux n’ont pas connu d’augmentation. Ce geste longuement mûri n’est pas sans conséquence. Il peut influencer grandement votre sécurité financière. Sur le plan hypothécaire, cela peut représenter à long terme des milliers de dollars en déboursés supplémentaires d’intérêt. Ne croyez pas que cette augmentation sera la dernière. Au contraire, cela ne pourrait bien être que le début d’une stratégie d’augmentation des taux s’étalant sur 2 ou 3 ans.

Mais, en quoi cela peut-il affecter vos investissements de retraite comme les CELI, REER, FERR et fonds de pension ?

Un effet domino

Une hausse de taux même minime se répand immédiatement dans tous les secteurs de l’économie. Pour les retraités et épargnants frileux qui souhaitent la sécurité des CPG protégés par l’assurance dépôt, la petite hausse peut signifier des gains supplémentaires, mais ne vous attendez à rien de spectaculaire pour l’instant. En principe, les institutions vont augmenter les taux garantis de leurs comptes de banque à haut rendement, de leurs CELI à taux fixe, mais cela sera plutôt modeste. Les grandes banques et caisses vont s’en mettre une partie dans les poches. Sachez qu’une hausse annuelle de 0,25 % pour un placement de 10 000 $ ne représente qu’une augmentation à peine supérieure à 130 $ au bout de 5 ans.

Sur le registre de la firme Cannex, j’ai identifié une douzaine d’institutions dont les taux de 5 ans excèdent maintenant les 2 % annuellement, dont MCAN, B2B, Equity, Home et Concentra. Il faudra probablement attendre la deuxième ou troisième hausse pour que cela vaille vraiment la peine de souscrire à des certificats de 3 ans ou plus. Le contexte n’est certainement pas propice aux produits non rachetables.

Quant aux fonds de placement et aux fonds négociés en bourse, ceux qui contiennent des parts de fiducies immobilières (REIT) et des obligations à moyen et long terme d’émetteurs canadiens vont subir des replis modérés dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. Si votre horizon de placement est à long terme, vous ne devriez pas vous en faire avec des diminutions de valeur temporaires.

Ces mouvements rappellent qu’il est important de diversifier et de ne JAMAIS concentrer tous ses placements dans les mêmes types de produits avec les mêmes équipes de gestion. La diversification limite les baisses et permet de profiter d’opportunités.



►Fabien Major est conseiller en épargne collective pour Major Gestion Privée inc. de Gestion financière Assante ltée (GFA). GFA est un courtier en épargne collective inscrit à l’Autorité des marchés financiers. Comme conseiller en sécurité financière, il offre aussi des produits et services par l’entremise de Services de succession et d’assurances Assante inc. Il peut percevoir des honoraires et commissions liés à des produits financiers.

