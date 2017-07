Un weekend fou pour les commerçants

« On est très contents du Festival de cette année. On est beaucoup plus occupés que les autres années. Je suis content de voir des artistes de ma génération parce que c’est ma clientèle. Et sur les Plaines, c’est le cas presque chaque soir », explique François Blais, du Bistro B sur la rue Cartier.

« On est prêts. C’est malade ! On est bénis des dieux parce qu’on annonce beau. Jeudi soir, c’était plein et la fin de semaine va être folle. Metallica, Gorillaz et Muse, c’est assez intense. On ne peut accueillir tout le monde », ajoute Philippe Desrosiers, de l’Inox.