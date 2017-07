Visite des Grands voiliers: le maire prévoit une affluence monstre et recommande le transport en commun

Mieux vaudra se déplacer en autobus pour aller admirer les 40 grands voiliers qui arrivent la semaine prochaine à Québec, recommande le maire Labeaume, qui prévoit que «des dizaines de milliers de personnes par jour» vont converger vers le Vieux-Port.

La Ville de Québec prépare son plan d'action pour assurer la circulation dans le Vieux-Port lors de la venue des grands bateaux, du 18 au 23 juillet.

Si on sait qu'il sera ardu de circuler vers le Vieux-Port, on veut tout de même éviter le «syndrome Drummondville», a ironisé le maire Régis Labeaume, en référence à la crainte collective qui s'était emparée de Québec lors de l'événement Québec 84, alors que les gens pensaient qu'il fallait se stationner à l'extérieur de la ville pour participer aux festivités.

«On travaille actuellement sur un plan de circulation qu'on va rendre public lundi matin. On va partir une bonne campagne d'information quant à la circulation dans le secteur du Vieux-Port. Moi je vais dire aux gens : «Tentez de prendre l'autobus.» Le RTC va offrir un service comme il l'a fait pendant le Festival d'été.»

Le maire anticipe que certains vont «râler». Mais la Ville fera tout ce qu'elle peut, dit-il pour «rendre l'expérience la plus agréable possible».

«Il va y avoir beaucoup de monde. Il va y avoir des changements pendant la semaine. On va permettre au monde de marcher librement et en toute sécurité.» Les familles et les enfants seront nombreux et la Ville tient à leur assurer des déplacements sécuritaires.

Des mesures seront prévues aussi pour les résidents du quartier et les gens qui y travaillent.

«Mais ceci dit, il va y avoir des dizaines de milliers de personnes par jour. Ça devrait changer nos habitudes un peu. Rien n'est parfait mais on travaille vraiment pour que l'expérience de tout le monde soit agréable», a répété le maire.