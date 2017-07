BERGERON, Dominique



Au CHSLD de St-Flavien, le 8 juillet 2017, à l'âge de 95 ans, est décédé monsieur Dominique Bergeron, époux de feu madame Thérèse Bélanger. Il demeurait à St-Apollinaire. Il laisse dans le deuil sa conjointe Simone Tremblay (sa famille); ses enfants: Lucien (Suzanne Bédard), Lucienne (Mario Guertin), Richard (Marielle Blais); ses petits-enfants: François (Marie-Josée Michaud), Mathieu (Cathy Lejeune) et Catherine Guertin (Mathieu Prud'homme), Sarah Bergeron (Frédéric Blais), David (Sabrina Simard), Michaël (Catherine Déry), Jean-François (Cindy Shawne Morin) et Vincent Bergeron (Sonexana Chanchaleun); ses arrière-petits-enfants: Norah et Doriane Blais, Aurélie, Charles, Ève et Gabriel Guertin, Olivia Brisebois, Livia Côté, William, Gabrielle, Megan, Charlie, Evann et Noah Bergeron. Il était le frère de feu Adonis (feu Madeleine Boucher), Adonia (feu Jean-Paul Lamontagne) feu Monique; ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du CHSLD de St-Flavien pour les bons soins prodigués à Dominique. La famille vous accueillera à la maison funérairele dimanche 16 juillet 2017 de 19h à 22h et lundi à compter de 9h.L'inhumation aura lieu au cimetière paroissial.