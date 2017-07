5 vins de toscane pour découvrir le sangiovese

L’Italie est non seulement le plus gros producteur de vins au monde, elle a en plus une place de choix dans le panier du consommateur de vin au Québec. Je reviens tout juste de Toscane où j’ai croisé quelques Québécois en vacances. Cette région magnifique vaut le détour si vous aimez les beaux paysages, le vin et les vraies bonnes pâtes.

En Toscane, 70 % des vins sont rouges et le sangiovese est le cépage maître de la région. Ce dernier est jalousement remis de l’avant par plusieurs producteurs qui y voient un cépage unique et identitaire à leur terroir. Ceci étant, on a répertorié jusqu’à 89 clones de sangiovese dans le pays. Or, les Italiens ont l’habitude de lui donner un nom différent d’une appellation à l’autre. Pour l’amateur, ça rend la compréhension des étiquettes un peu compliquée. Un des clones les plus fameux du sangiovese est le brunello cultivé dans la région de Montalcino.

Je pourrais discourir longuement sur cette région qui me charme un peu plus à chaque visite. Le plus difficile de ma chronique de cette semaine aura été de ne choisir que cinq vins. Place au sangiovese, de l’accessible à l’exceptionnel !

Chianti 2015 ★★ | $ ½ Photo courtoisie Barone Ricasoli : Ricasoli fait partie des domaines historiques d’importance de la région. Les premiers écrits datent de 1141 et c’est aujourd’hui Francesco Ricasoli qui est à la tête du domaine de 235 hectares. Cette cuvée élaborée spécialement pour le marché du Québec est en dominance de sangiovese, complété par une touche de canaiolo, un cépage classique de la région. Le vin est non boisé, aux notes de noyau de cerise, de terre et de cuir. Les tanins légèrement crayeux font place à une bouche facile d’approche. C’est un vin parfait pour se familiariser à ce cépage, à petit prix.

Castello di Ama Rosato 2016 ★★ ½ | $ ½ Photo courtoisie Toscana IGT : Les rosés de Toscane se font rares, mais en voici un exemple classique. Ce vin élaboré à partir de sangiovese est bien coloré et sera parfait pour accompagner une salade de tomates ou des légumes grillés. Le sangiovese n’est pas un cépage où le fruité domine, on le voit bien ici avec des notes qui rappellent la terre, les épices et une petite pointe florale. C’est un rosé qui a un style rappelant le claret, lire ici un rouge léger.

La Massa 2014 ★★★ | $$ ½ Photo courtoisie Fattoria La Massa : La Fattoria La Massa, c’est le projet de Giampaolo Motta. Napolitain d’origine qui parle un français impeccable. Il a fait parler de lui dès son arrivée dans la région et on le considère comme le mouton noir dans la région du chianti classico. Passionné des cépages bordelais, il les travaille avec soin sur son vignoble et dans sa nouvelle cuverie. La Massa, c’est sa cuvée d’entrée de gamme élaborée à base de sangiovese, complétée par 30 % de cabernet sauvignon et d’un peu d’alicante bouschet. Le vin aux notes de fruits noirs et à la bouche plus riche reste digeste avec sa jolie acidité. Ce sera parfait avec une bavette grillée, sauce échalote et vin rouge.

Fèlsina Berardenga 2013 ★★★ | $$$ Photo courtoisie Chianti-Classico Riserva : Ce domaine de 90 hectares est en culture biologique depuis 2015 et élabore des vins de facture classique. Le vin attaque sur une note de cerise et de prune avec une petite pointe de réglisse et de garrigue. Un rouge qui a à la fois de la structure et de la fraîcheur. À noter que le sangiovese a toujours une acidité présente, ce qui en fait un bon compagnon de la tomate. La fattoria Fèlsina élabore aussi de délicieuses huiles d’olive à ne pas manquer si vous êtes dans la région.

Marchesi Antinori 2013 ★★★★ | $$$$ Photo courtoisie Chianti-Classico Riserva : Si vous prévoyez des vacances en Toscane, je vous suggère de passer visiter le prestigieux domaine Antinori nel Chianti. Ils ont aussi un restaurant qui vaut le détour avec des charcuteries locales à ne pas manquer. En attendant le départ, ne passez pas à côté du Marchesi Antinori. Les raisins sont issus de la fameuse tenuta Tignanello. C’est du grand chianti, fin, précis et racé. Avec une bistecca alla fiorentina, ce sera un accord régional exceptionnel.

