7 bonnes raisons d'aller à Denver

Vibrante, libérale, artistique, accueillante, la capitale du Colorado connaît, depuis une dizaine d'années, un essor et une popularité considérables.

Si près de mille personnes choisissent de s'installer dans la Mile High City chaque semaine, c'est que cette ville s'élevant à exactement un mile au-dessus du niveau de la mer a tout pour elle: une gastronomie inventive, une ouverture d'esprit, des parcs et des montagnes, une culture de la bière, de l'art, de la musique et, surtout, des habitants faisant honneur à cette légendaire hospitalité de l'Ouest.

Voici d'autres bonnes raisons de s'y attarder:

1. Les tours de ville à pied ou à vélo

Il n'y a rien de mieux que de passer du temps avec un habitant d'une ville pour en saisir la véritable essence. Que ce soit à pied avec l'un des guides d'Aspire Tours, ou à vélo en compagnie Mile High Bike Tours, le tête-à-tête avec Denver est fascinant. Le long de la route, on croise The Oxford Hotel, la Clock Tower et son réputé cabaret, le populaire Larimer Square, le capitole, le quartier des musées (on se doit de visiter le sublime Denver Art Museum), diverses pièces d'art publiques, des théâtres et salles de concerts, la rue Colfax (la plus longue artère de Denver) ainsi que la fameuse 16th Street Mall. À vélo, la balade se poursuit joyeusement le long de la rivière Cherry Creek.

Agence QMI / Sarah-Émilie Nault

2. Les brasseries

Si l'on surnomme Denver la Mecque de la bière, c'est que certaines de ses 65 brasseries et microbrasseries sont aussi populaires que ses monuments historiques. C'est le cas de la Great Divide Brewery Co dont les établissements toujours bondés proposent des bières locales artisanales aux noms originaux. Ou de la First Draft Taproom & Kitchen où les clients sont invités à se servir eux-mêmes les bières choisies parmi une quarantaine de recettes locales. Les passionnés du houblon peuvent aussi prendre part à l'une des Beers Tours à travers la ville ou se procurer le guide Denver Beer Trail leur permettant de découvrir de façon autonome cette vibrante culture.

Agence QMI / Sarah-Émilie Nault

3. Les chefs et producteurs locaux

Ville coup de cœur des gastronomes, Denver mise sur la passion de ses chefs, restaurateurs et producteurs locaux pour charmer les «foodies». Au chic restaurant TAG, le chef Troy Guard parvient à allier à la perfection cuisine traditionnelle du Colorado et cuisine asiatique et hawaïenne.

Dans l'ancien ancien hangar désormais baptisé The Source, un regroupement d'artisans, de restaurateurs et de producteurs locaux prend place dans un agencement tout simplement parfait. Quant au Denver Central Market, ses cafés, boucheries, pizzeria, boulangeries et pâtisseries donnent envie d'y prendre tout son temps.

Agence QMI / Sarah-Émilie Nault

4. La gare Union

C'est exactement là qu'est née la ville de Denver. Au cœur du quartier branché LoDo (Lower Downtown), la toute rénovée Union Station est devenue la fierté des habitants de la ville. Alors que la fonction première de la gare perdure, c'est désormais autant pour son architecture, son hôtel-boutique, son Terminal Bar, ses restaurants, son café, sa librairie et ses boutiques que la gare Union est achalandée. On a envie de lire, d'étudier ou d'écrire dans cet élégant espace muni de tables longues et de fauteuils confortables.

5. Le quartier RiNo

Il y a de ces quartiers qui vous font sentir privilégiés de les avoir découverts. C'est le cas de RiNo (River North Art District). Un quartier orienté vers l'art dont les vieux entrepôts viennent d'être transformés en bars, brasseries et restaurants et dont les boutiques de designers locaux et les cafés ont pris place avec style dans d'anciens conteneurs de livraison (c'est le cas de la boutique de vêtements TOPO Designs). Quant à l'art de rue omniprésent à travers la ville, il atteint son apogée le long de l'allée bordée de murales se dressant derrière le pâté de maisons 2600, entre les rues Larimer et Walnut.

6. Les friperies et les boutiques vintage

Bouquineurs et amateurs d'objets et de vêtements vintage se retrouvent dans le quartier Baker où les friperies, boutiques d'objets antiques et librairies d'occasion se font légion. Entre les nombreuses terrasses de restaurants et les cafés, l'immense The Buffalo Exchange reste l'une des friperies favorites des fashionistas de Denver.

Agence QMI / Sarah-Émilie Nault

7. Les beaux hôtels

Que ce soit au luxueux JW Marriott situé dans le chic quartier Cherry Creek ou au nouvel art-hôtel The Maven, les nuits se font douces à Denver. On aime le premier pour ses chambres élégantes, son service impeccable, ses vendredis cinéma gratuits tout l'été et son divin restaurant Second Home Bar + Kitchen. Quant à The Maven, il charme avec son décor artistique et de bon goût, ses suites alliant art contemporain et bien-être, son ambiance hipster chic, son impressionnant lobby (où est stationné un camion de rue!) et son pimpant Poka Lola Social Club.

Pour en savoir plus: www.denver.org