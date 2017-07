7 bonnes raisons de visiter Cardiff

Les jours de match, l'hymne «Land of my Fathers», entonné par les joueurs et les partisans de rugby regroupés dans le Millenium Stadium, fait vibrer toute la ville. Dans la capitale du Pays de Galles, la fierté d'être Gallois se fait sentir jusque dans les plus menus détails.

Les drapeaux à l'effigie du fameux dragon rouge sont nombreux à flotter au vent, les murs du château chuchotent histoires et légendes et les panneaux de signalisation se font un devoir d'être en anglais et en gallois.

Voici sept des nombreuses bonnes raisons de se rendre visiter la festive ville de Cardiff, dressée tout au sud du Pays de Galles.

Agence QMI / Sarah Bergeron-Ouellet

1. Visiter le château de Cardiff

Planté au centre de la ville et s'élevant sur les fondations d'un ancien fort romain, le château de Cardiff se fait le symbole de la capitale. L'ancien domaine de la riche famille Butes fut offert à la ville en 1947. Aujourd'hui, les visiteurs ont le loisir de pénétrer dans une dizaine des pièces du château lors d'une intéressante visite guidée. La visite du donjon se fait quant à elle à l'aide d'un audioguide. Fait intéressant: sous les murs du château se trouvent de longs et sombres tunnels ayant servi d'abris secrets à la population pendant les raids aériens de la Seconde Guerre mondiale. Les effets sonores, vieilles photos, affiches de propagande, cuisine, lits de camp et masques à gaz viennent compléter le plongeon dans ce moment de l'histoire à la fois troublant et fascinant.

Agence QMI / Sarah Bergeron-Ouellet

2. Magasiner dans les arcades victoriennes

Les étroits passages couverts de style victorien menant aux larges rues piétonnes du centre-ville historique sont appelés arcades. Cette dizaine de jolies galeries est rapidement devenue notre coup de cœur à Cardiff; c'est le regroupement d'endroits parfaits pour fouiner dans les boutiques indépendantes, s'arrêter dans un salon de thé ou boire un verre sur une petite terrasse aux tables bien cordées.

3. Pédaler dans le parc Bute

Avec ses 56 hectares d'arbres, de plantes, de jardins fleuris et de verdure, le parc Bute a été surnommé cœur vert de la ville. Voisin du château, il devient l'endroit le plus populaire de la ville dès que se pointent les premiers rayons du soleil. La meilleure façon d'en mesurer l'étendue? En prenant part à une balade à vélo en compagnie de Pol, le guide-fondateur des Cardiff Cycle Tours. À deux roues le long de la Taff Trail (qui fait au total près de 90 km), la promenade de trois heures en vélo vintage de l'armée britannique est à la fois douce et historique. Une autre belle idée: faire ses emplettes gourmandes (dont les fameux gâteaux gallois) au Cardiff Market et pique-niquer au parc à travers les magnolias et les jonquilles (la fleur emblématique du Pays de Galles).

4. Découvrir de jolis cafés

Il existe à Cardiff une culture des cafés qui est belle à voir. Plusieurs cafés sont d'ailleurs des établissements indépendants célébrant les produits locaux. C'est le cas, entre autres, du Coffee Heaven, de la brûlerie Uncommon Ground, du 200 Degrees Coffee, The Little Man Coffee Co et du chaleureux Coffee Barker. Un petit guide des principaux établissements indépendants de Cardiff (cafés, boutiques, galeries) a été créé et se nomme Get Lost in Cardiff.

Agence QMI / Sarah Bergeron-Ouellet

5. Se rendre à la baie de Cardiff

On s'y rend, pour 4 livres anglaises, en prenant place dans l'un des bateaux du Cardiff Boat Tour depuis le parc Bute. La baie et le port de Cardiff sont colorés, accueillants et fort jolis, ainsi admirés de la rivière Taff. Idéal pour un verre d'après-midi ensoleillé puis un repas au resto sur une terrasse au bord de l'eau.

Agence QMI / Sarah Bergeron-Ouellet

6. Boire un verre dans un pub

Qui dit Pays de Galles dit bon temps passé dans des pubs traditionnels. Le Pen & Wig propose une belle sélection de bières de microbrasseries locales, une cuisine de pub composée d'aliments frais et locaux et un mignon jardin-terrasse arrière. Les amateurs de cidres seront quant à eux au paradis au restaurant-bar The Stable où plus de 80 sortes de cidres (pour la plupart locaux) accompagnent les pizzas à pâte mince. Envie de rapporter quelques bouteilles souvenirs à la maison? Le choix est vaste en matière d'alcools, de bières de microbrasseries et de produits du terroir gallois à l'épicerie fine Wally's.

7. Vivre de nuit

Réputée pour sa vie nocturne, la ville de Cardiff ouvre les portes de ses bars, terrasses et quelques boîtes de nuit aux amateurs de fêtes venus des quatre coins du Royaume-Uni. Les fins de semaine surtout, l'agitation s'empare du centre-ville et les rencontres se multiplient. Les Gallois font alors honneur à leur réputation de peuple ouvert aimant jouir de la vie.

Bon à savoir

- De Londres, le trajet jusqu'à Cardiff en autobus (nettement plus économique que le train) se fait facilement en 3 h avec National Express.

Ce voyage a été rendu possible grâce à Air Transat.