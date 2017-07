À 8 ans, Juliette vivra son premier concert de Metallica

Après avoir essuyé un refus de sa mère en 2015, une ballerine de huit ans de la région de Québec réalisera son rêve ce soir sur les plaines d’Abraham : assister à un concert de son groupe préféré, Metallica.

Juliette a de qui tenir. Sa maman Annick Gosselin, qui partage sa date de naissance avec James Hetfield, et ses deux grandes sœurs sont aussi des mordues de Metallica. « Elles baignent là-dedans depuis qu’elles sont toutes petites. Ma plus vieille a 20 ans aujourd’hui et je pense qu’elle a thrashé avant de marcher », dit la maman en riant.

Les deux plus vieilles ont connu la frénésie de Metallica le 31 octobre 2009 au Colisée Pepsi. « Elles ont assisté au show au lieu de passer l’Halloween. »

Pour sa part, Juliette, qui pratique parfois son ballet au son de la musique métal du groupe, aurait bien voulu voir ses favoris au Colisée ou au Centre Vidéotron, en septembre 2015. Mais maman Annick a jugé qu’elle était trop jeune à six ans.

« Je lui avais promis de l’amener quand ils reviendraient. Je me disais qu’ils passent aux trois ou quatre ans, alors ça lui donnait le temps de grandir. Finalement, c’est deux ans plus tard. Mais chose promise, chose due », raconte Mme Gosselin.

Les rencontrer

La prochaine étape pour Annick Gosselin et ses filles serait de rencontrer les membres du groupe en personne. C’est aussi ce que souhaite Louis Légaré, un résident de Québec qui a sa propre histoire avec le band.

M. Légaré se targue d’être le premier résident de Québec à avoir rencontré les membres de Metallica quand ils sont arrivés pour leur concert à la Salle Albert-Rousseau, en janvier 1985. Après les avoir abordés à leur descente de leur autobus, il les avait guidés à l’intérieur du Cégep de Sainte-Foy. Il était reparti avec les autographes des quatre musiciens (à l’époque, c’est le regretté Cliff Burton qui jouait de la basse).

Depuis, il fait des pieds et des mains pour les revoir. « J’ai écrit un courriel au fan club, il y a deux mois, et j’ai relancé il y a deux semaines. J’ai participé aux concours pour le Meet and Greet des deux derniers shows à Québec, sans succès. Je suis à bout de ressources », dit Louis Légaré, qui sera bien sûr aux premières loges, ce soir, pour acclamer ses idoles.

Six ans dans la vie de Metallica

Le groupe n’a pas chômé depuis sa venue sur les Plaines en 2011

Le 16 juillet 2011, Metallica a viré la ville de Québec à l’envers en attirant plus de 100 000 spectateurs sur les plaines d’Abraham. Depuis, le groupe heavy métal favori des Québécois n’a pas chômé. Voici ce qui a occupé le quatuor californien depuis ce mémorable concert d’il y a six ans.

Lulu divise

Photo courtoisie

Après l’euphorie des Plaines, Metallica déstabilise ses fans avec son intrigant album Lulu. Enregistrée avec le défunt Lou Reed, cette collection de chansons de métal expérimental laisse la plupart des critiques sur leur appétit et sombre rapidement dans l’oubli.

Le DVD du Colisée

En décembre 2012, un cadeau attend les fans de la capitale. Le groupe sort un DVD en concert baptisé Quebec Magnetic, enregistré lors de leur série de deux performances au Colisée Pepsi en 2009.

Un film qui fonctionne... juste à Québec

Through the Never, l’aventure cinématographique de Metallica avec le géant Imax, en 2013, tourne au désastre financier. Le film-concert ne récolte qu’un maigre 8 millions de dollars. Ne jetez pas le blâme sur les Québécois. Le théâtre Imax de Québec est le seul endroit dans le monde qui doit rajouter supplémentaires par-dessus supplémentaires.

Sur la banquise

Metallica devient le premier groupe à avoir joué sur les sept continents après une performance toute spéciale en Antarctique. Le titre du concert ? Freeze ‘Em All.

Un doublé historique

Photo Jean-Francois Desgagnes

Metallica a trouvé une nouvelle façon de faire vibrer les Québécois, les 14 et 16 septembre 2015, en leur offrant un doublé aussi rare qu’historique. Devant une foule en délire, le groupe a d’abord offert le dernier concert rock dans le vénérable Colisée. Puis, deux jours plus tard, Metallica inaugurait le Centre Vidéotron. « Un chapitre s’est terminé et nous en ouvrons un autre ce soir », lance James Hetfield à un public survolté.

Photo Agence QMI, Daniel Mallard

Glastonbury

Photo courtoisie

Pour la première fois de son histoire, l’un des festivals de musique parmi les plus prestigieux sur la planète, celui de Glastonbury, en Angleterre, offre l’une de ses trois précieuses têtes d’affiche à Metallica en 2014.

Enfin l’album

Photo courtoisie

Après plusieurs années d’attente, Metallica lance enfin son dixième album, Hardwired... to Self-Destruct. Très bien reçu par les critiques qui estiment qu’il s’agit du meilleur album de Metallica depuis le Black Album, Hardwired... s’écoule à plus de 3 millions d’exemplaires.