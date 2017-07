Allons enfants de la Patrie

Bonne fête nationale à tous nos amis français de France qui célèbrent aujourd’hui leur fête nationale. Instituée officiellement en souvenir de la fête de la Fédération, le 14 juillet 1790, cette journée commémore également la prise de la Bastille, le 14 juillet 1789. Mes salutations à Laurence Haguenauer, la consule générale de France à Québec. Je vais prendre un petit rouge à votre santé, les cousins, et vive la France !

Randonnée Jimmy Pelletier

Photo courtoisie

La 3e randonnée de 550 km pour l’ex-athlète paralympique Jimmy Pelletier, sous la présidence d’honneur de Michel Dallaire, président et chef de la direction de Cominar, a réuni 68 cyclistes (de Québec à Baie-Comeau) et a permis de dépasser l’objectif de 100 000 $ pour atteindre 130 000 $. La moitié (57 500 $) ira au Patro Roc-Amadour pour le projet Étu-Actif, et l’autre moitié à l’organisme Adaptavie. Sur la photo, de gauche à droite : Mario Légaré d’Adaptavie ; Marc Richard, Michel Dallaire de Cominar, Jimmy Pelletier, Clément Lemieux du Patro Roc-Amadour, Nathalie Lagacé et Yvon Boudreau.

Donnez au suivant

Photo courtoisie

Geneviève Everell, la Miss Sushi chouchoute des Québécois, agira désormais à titre de porte-parole de la résidence Le Portail, centre de thérapie des dépendances pour femmes située à Saint-Augustin-de-Desmaures­­­. Issue d’un milieu familial difficile où elle a vécu auprès de parents alcooliques et toxicomanes, Geneviève peut très bien témoigner de l’impact des dépendances. Elle a déjà mis la main à la pâte. Grâce à sa collaboration, ainsi que celle de Passion Jardins et de la Ferme Bédard et Blouin, les personnes hébergées au Portail peuvent désormais profiter d’un magnifique potager.

Amateurs de baseball

Photo courtoisie

Surpris au stade municipal de Québec récemment, lors d’un match des Capitales de Québec, deux grands amis ex-policiers de Québec : à gauche, André Ouellet (un gars de Beauport), chanteur des hymnes nationaux lors des matchs des Canadiens de Montréal au Centre Bell, et Robert Poitras, ex-joueur de baseball par excellence.

Anniversaires

Photo courtoisie

Marie-Chantal Toupin (photo), chanteuse québécoise, 46 ans... Victoria princesse héritière de Suède, fille aînée du couple royal de Suède, 40 ans... Roby Moreault, animateur à CHOI Radio X 98,1 FM, 49 ans. Ross Rebagliati, planchiste canadien, médaillé d’or olympique à Nagano, 46 ans... Matthew Fox, acteur américain, 51 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 14 juillet 2016. George Ramsay Cook (photo), 84 ans, historien canadien... 2015. David Somerville, 81 ans, cofondateur et chanteur principal du groupe The Diamonds dans les années 1950... 2014. Louis Lebeau, 63 ans, animateur radio de Québec et Beauce... 2013. Dennis Burkley, 67 ans, acteur, réalisateur et scénariste américain... 2012. Sixten Jernberg­­­, 83 ans, fondeur suédois.