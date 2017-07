Bien entretenir sa piscine

Les joies de la baignade reposent en grande partie sur la qualité de l’eau de votre piscine hors terre[EM1] ou creusée. Un entretien régulier et judicieux vous aidera à en profiter!

Le choix du système

La première question à se poser lorsqu’on met en place le procédé d’entretien de sa piscine [EM2] est le choix du système de nettoyage. Chlore ou sel?

Le chlore demeure le moyen le plus répandu pour éliminer les bactéries et les algues. On le trouve en pastilles, en bâtonnets et en granules, formats qui ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients. Le chlore n’est pas onéreux, mais il est exigeant en termes d’entretien. De plus, il peut occasionner des irritations de la peau et des yeux.

Avec le système au sel, on trouve encore du chlore, mais celui-ci est produit lorsque l’électrolyse décompose le sel. Ce procédé fait l’économie des odeurs, de l’irritation et est moins exigeant en termes d’entretien. Toutefois, il faut savoir si la chloration au sel est appropriée à votre équipement : à long terme, ce procédé corrode les joints en acier de la piscine et de certaines pièces métalliques comme l’échangeur de la thermopompe, en titane de préférence. Chez les détaillants de piscines, comme Piscines Beauport[EM3] , un spécialiste en entretien de piscine [EM4] peut vous guider sur le sujet.

5 problèmes fréquents

- Irritation de l’épiderme et des yeux : trop de chlore dans l’eau. Santé Canada recommande une quantité de 1 à 3 ppm.

- Dépôt de sable au fond de votre piscine : utilisez un robot ou aspirateur. Ajustez votre système de filtration.

- Eau verte ou jaune : indice de formation d’algues. Vérifiez le filtreur. Réglez le ph et l’alcalinité, nettoyez.

- Pompe bruyante : usure de pièces - coussinet, roulement à billes -, pompe pas au niveau ou saletés à l’intérieur de celle-ci.

- Les saletés retournent dans la piscine : changez le sable. Passez l’aspirateur à drain ou waste.

0

Une eau pure de A à Z

Détaillant du réseau SIMA, Piscines Beauport [EM5] est un spécialiste réputé dans la vente, l’entretien et la réparation de piscines hors terre[EM6] et creusées ainsi que de spas. Ce piscinier expérimenté offre toute la gamme des produits nécessaires pour prendre soin de votre piscine[EM7] , du filtre à la toile en passant par la thermopompe, l’assainisseur et les aspirateurs. Il vous conseillera sur les bons produits et les bons équipements appropriés à votre situation et sur la bonne façon de les utiliser.