Chute mortelle d’une passionnée

Une jeune Québécoise passionnée de plein air est morte après avoir fait une chute d’une trentaine de mètres dans un parc de la Colombie-Britannique.

Andrée Banville, 23 ans, était partie faire une randonnée avec deux amis au mont Gimli, dans le parc provincial de Valhalla, mardi après-midi.

Dans des circonstances qui demeurent inexpliquées, la jeune femme originaire de Québec est tombée d’une falaise alors qu’elle était presque arrivée au sommet.

«Un témoin a descendu la falaise pour lui apporter de l’aide tandis que l’autre a parcouru 2,5 kilomètres pour rejoindre les services d’urgence», a indiqué le caporal Dan Moskaluk, porte-parole de la GRC.

Une équipe de recherches a été déployée sur les lieux en hélicoptère pour transporter Andrée Banville le plus rapidement possible à l’hôpital. Il aura fallu quelques heures avant de localiser son corps. Or, à leur arrivée, il était déjà trop tard.

Voyageuse

La grande voyageuse s’était installée à Nelson, au sud-est de la province, en janvier dernier après avoir terminé ses études.

«Elle y était allée auparavant et elle était tombée amoureuse des paysages de cette ville», a confié Richard Banville, le père de la victime.

La diplômée en psychologie de l’Université Laval avait également décroché un emploi comme intervenante dans un organisme communautaire de l’endroit.

Selon sa famille, elle entretenait une passion sans fin pour tout ce qui touchait au plein air.

«Rayon de soleil»

Elle adorait le vélo, la randonnée et le camping. Elle était également passionnée par les voyages et en avait fait plusieurs, notamment avec sa jumelle. Elle avait d’ailleurs l’intention de parcourir de nouvelles destinations cet été et de continuer sa route vers l’ouest à l’hiver pour faire du ski dans les montagnes. Tous ses proches la décrivent comme un véritable « rayon de soleil » qui avait constamment le sourire aux lèvres.

«C’était ma jumelle, alors nous étions vraiment proches, a dit sa sœur. Elle avait une énorme joie de vivre, particulièrement dans les derniers mois parce qu’elle adorait son travail et l’endroit où elle vivait.»

Les parents et la sœur d’Andrée Banville quittent Québec vendredi pour rejoindre les frères de la victime à Vancouver. La famille se dirigera ensuite vers Nelson. Ils décideront s’ils souhaitent rapatrier son corps ou ses cendres pour les funérailles.

Une autopsie sera pratiquée sur le corps de la jeune femme. La GRC a indiqué qu’il n’y avait aucun élément criminel dans le dossier et qu’il ne s’agissait que d’un triste accident.