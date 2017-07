Inconduite sexuelle: nouvelles accusations contre ce médecin de Montmagny

Le Dr Jean-François Rancourt, récemment reconnu coupable d'inconduite sexuelle sur une patiente devant le Collège des médecins, comparaitra de nouveau vendredi matin pour 11 chefs en semblable matière.

«Le service des enquêtes des crimes majeurs de la Sûreté du Québec a procédé à l’arrestation de l’homme de 56 ans de Montmagny hier (jeudi). Il comparaitra ce matin (vendredi) au palais de justice de Montmagny», indique Claude Denis, porte-parole à la Sûreté du Québec.



À ce jour, les enquêteurs ont dénombré 10 victimes, âgées entre 20 et 40 ans, selon la SQ.



À la fin du mois de mai dernier, le Dr Rancourt avait reconnu sa culpabilité d’avoir mis le doigt dans le vagin d’une dame souffrante. Un mois plus tard, six nouvelles patientes ont porté plainte contre le médecin de famille, pour des gestes déplacés à caractère sexuel.



La plainte déposée à la fin du mois de juin totalise 11 chefs d’infraction pour des gestes déplacés à caractère sexuel posés entre 2013 et 2017.



Le syndic du Collège des médecins du Québec (CMQ) a demandé au Conseil de discipline que le Dr Jean-François Rancourt soit radié d’urgence (provisoirement) pour protéger le public.



La SQ demande au public de lui acheminer toutes informations qui concernent le Dr Rancourt. Il n’est pas impossible qu’il y ait eu d’autres victimes qui ne se soient pas manifestées.