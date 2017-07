FORTIER, Léonce



À la Résidence Louis-Hébert, le 8 juillet 2017, à l'âge de 99 ans et 4 mois, est décédé monsieur Léonce Fortier, époux de madame Madeleine Boulianne, fils de feu madame Lydia Vaillancourt et de feu monsieur Thomas-Louis Fortier. Autrefois de Chicoutimi, il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances au, de 13h à 15h.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Rémy (feu Gilda Lavoie) (Raymonde Tremblay), Réal (Jocelyne Picard), Michelle (Guy Frigon), Serge (Marie-France Matteau), Alain (Lorraine Pageau), Louise (feu Hermond Murray), Sylvain (Sylvie Laroche), Noëlla (Michel Young), feu Éric; ses petits-enfants et arrière-petits-enfants; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Boulianne: Sylvanne, feu Méville, Arlette, Carole, Jean-Roch, feu Marguerite (feu Vincent Gilbert), Françoise (feu Auguste Bérubé); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses frères et sœurs: Louis-Philippe, Béatrice, Raymond, Marie-Claire, Jules, Anne-Alma et André. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, Québec, Québec, téléphone: 1 888 939-3333, courriel : info@sic.cancer.ca, site web : www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place. La famille tient à remercier tout le personnel de la Résidence Louis-Hébert pour leur disponibilité, leur soutien et les bons soins prodigués.