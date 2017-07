Déjà des fans pour Metallica

À minuit, environ une dizaine d’irréductibles de Metallica étaient déjà installés prêts à passer la nuit à la belle étoile aux abords des clôtures du Festival d’été de Québec, à la Croix du sacrifice.

«Nous sommes arrivés les premiers à 19 h 30. On a fait la file pour The Who et nous ne sommes pas rentrés», ont expliqué Vincent Genest et Samuel Desrosiers, munis d’un grand drapeau confectionné pour cette occasion spéciale.

«C’est juste pour le plaisir. J’ai mon vieux manteau d’hiver, mon coussin et un tapis de yoga à 3$ ! », a lancé David Gaudette. Pour sa part, Yannick Coulombe avait amené sa couverture de déménageur, laissant tomber l’idée d’une tente pour s’abriter sur l’asphalte de l’avenue George VI. Ce dernier avait aussi gardé en réserve deux caisses de bière Budweiser-Metallica. En 2015, certains internautes réclamaient jusqu'à 300 dollars pour une caisse de 24 canettes de cette édition limitée.

Environnement Canada prévoyait un minimum de 13 °C, juste assez pour avoir hâte de sentir les rayons du soleil au petit matin.

Le groupe s’attendait évidemment à voir d’autres fans s’ajouter au cours de la nuit.

Après leur passage historique au Festival d’été en 2011, Metallica enflammera à nouveau la scène Bell des Plaines d’Abraham à 21h30 vendredi soir.