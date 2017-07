Faux départ dans la capitale fédérale

Les Champions ont obtenu un huitième gain consécutif, au compte de 3-1, et établi par le fait même un record de concession, face aux Capitales de Québec, vendredi à Ottawa.

En l’absence de Rafael Pineda, parti au Mexique, le gérant des Capitales Patrick Scalabrini n’avait d’autres choix que d’embaucher un nouveau partant. L’heureux élu fut le Brésilien Murilo Gouvea, qui a d’ailleurs amorcé le premier match de la série entre les deux équipes. Le numéro 51 a somme toute fait bonne figure en six manches de jeu, concédant deux points, cinq coups sûrs, deux buts sur balles et réalisant six retraits au bâton à l’adversaire. Scalabrini était d’ailleurs très content de son nouveau poulain.