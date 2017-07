Game of Death: un film d’horreur diablement efficace

Un film de Sébastien Landry et Laurence Morais

Avec Sam Earle, Victoria Diamond, Emelia Hellman et Catherine Saindon

Inventif, sanglant et subversif, Game of Death a tout ce qu’il faut pour séduire les amateurs d’horreur, mais également pour atteindre le statut de film-culte dans les années à venir.

S’il y a une chose qui devient claire lorsqu’on voit Game of Death, c’est que les réalisateurs Sébastien Landry et Laurence « Baz » Morais n’ont visiblement pas froid aux yeux. Ils livrent ici un film d’épouvante qui est non seulement diablement efficace, mais surtout sans compromis. Faisant fi des tabous et des conventions, le duo livre un récit pleinement assumé que les cinéphiles prendront un plaisir fou à découvrir.

Et c’est probablement ce jusqu’au-boutisme franchement rafraîchissant qui permettra à Sébastien Landry et Laurence « Baz » Morais de laisser leur trace dans le monde du cinéma. Deux noms à surveiller de près.

Game of Death ★★★1/2