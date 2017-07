Gino a sauvé une vie

Gino Chouinard a eu toute une surprise, lorsqu’un client l’a serré dans ses bras dans la succursale Chocolat Favoris du centre-ville en début de semaine.

« La vie nous offre de belles surprises, parfois. C’était un homme imposant, grand, tatoué et doté d’une chevelure audacieuse. C’est le genre de gars qui peut faire peur. Il s’est avancé vers moi et m’a serré dans ses bras. Il m’a confié que je lui avais sauvé la vie pendant qu’il écoutait Salut, Bonjour ! à la télé. Il m’a avoué être un ex-toxicomane et qu’une phrase que j’avais dite durant l’émission l’avait marqué et a tout changé pour lui », relate, encore ému, l’animateur rencontré à la confiserie Chocolats Favoris du Complexe Desjardins, mercredi dernier.

Qu’avait-il donc dit ?

« J’avais dit : “Ce n’est pas en ne faisant rien qu’on avance, mais bien à coups d’efforts qu’on réussit et qu’on atteint des objectifs de vie.” J’étais très ému. J’avais une larme qui voulait couler », ajoute-t-il.