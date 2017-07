La peine me ronge mais le courage me manque

J’ai appris par une de ses amies que ma mère était atteinte d’un cancer incurable. Ça m’a donné un choc, même si je ne la fréquente plus depuis cinq ans. Je ne pensais pas être ébranlée à ce point par une telle nouvelle, car depuis que je l’ai rayée de ma vie, je me croyais totalement délivrée du poids qu’elle était pour moi.

Ma mère s’est servie de moi comme souffre-douleur pendant tant d’années. Encore plus après la mort de mon père. Ce n’est que rendue dans la quarantaine et après ma séparation d’avec mon mari, que j’ai réalisé qu’elle était à l’origine de mon mal être intérieur, que c’était d’elle que je tenais ma propension à me laisser aller à un spleen qui me rendait invivable pour les autres.

On m’a appris la nouvelle quelques jours avant la fête des Mères. Mais je n’ai pas eu le courage de la visiter ce jour-là tant j’avais peur de la revoir. Je sais qu’il faut que je me presse, car sa mort est désormais imminente me dit-on. Avez-vous un seul bon argument pour me convaincre, j’en ai besoin.

Anonyme

L’effort à faire pour vous exécuter n’est rien à côté de l’immense regret que vous risquez d’avoir, quand elle quittera cette terre, si vous ne vous êtes pas donné la chance de la serrer une dernière fois dans vos bras.