Le bassiste de Metallica promet un spectacle «plus intense qu'en 2011» ce soir sur les Plaines

Attachez vos ceintures, le bassiste de Metallica, Robert Trujillo, affirme que le spectacle de vendredi soir sur les plaines d'Abraham surpassera en intensité celui de 2011.

«On sent beaucoup d'enthousiasme pour le nouvel album, on le voit partout aux États-Unis et en Amérique du Sud. Je peux seulement m'imaginer que ça va être plus intense ce soir à Québec», a prédit Trujillo, qui a passé un coup de fil au Journal, il y a quelques minutes, tout juste avant de s'envoler pour la capitale avec les autres membres du groupe.

Trujillo semblait excité à l'idée de rejouer sur les plaines d'Abraham. Il garde de bons souvenirs de la première prestation de Metallica au Festival d'été, il y a six ans.

«Je me souviens de l'énergie de cette foule immense. Une des plus grosses de ma vie. Nous avions eu quelques jours de congé qui nous ont permis de bien capter l'énergie de la ville et les gens. On a toujours du bon temps à Québec. C'est un endroit différent.»

«Ne buvez pas trop»

Québec se démarque notamment par le fanatisme des admirateurs du groupe. Trujillo était amusé de savoir que plusieurs d'entre eux avaient dormi à la belle étoile, dans la nuit de jeudi à vendredi, pour avoir les meilleures places devant la scène. «C'est incroyable. C'est le genre de choses qu'on voit à Mexico par exemple. En autant qu'ils fassent attention et ne boivent pas trop», a-t-il dit.

Ce genre de camping sauvage lui rappelle des souvenirs.

«Il y a trente ans, on faisait la même chose. Dans mon cas, c'était pour voir Black Sabbath.»