« Nous sommes des mordus de Metallica » - Sébastien Maltais

La formation québécoise Metalord n’en revient pas. Elle va donner un spectacle, ce soir, en première partie de Metallica, devant, comme l’image le bassiste Sébastien Maltais, une marée humaine de deux kilomètres de gens.

Les membres du quatuor originaire de La Malbaie sont de grands fans de Metallica. Rien d’étonnant avec un nom de groupe qui s’apparente à celui du quatuor californien.

Le chanteur-guitariste Marc Bélanger, le guitariste Mathieu Boivin, Sébastien Maltais et le batteur A-J Belley interprètent, pour se réchauffer, avant leurs répétitions, des pièces de Metallica.

« Nous sommes des mordus de Metallica et du mouvement thrash métal des années 80 avec les Megadeth, Anthrax et Slayer. Tous ces groupes nous ont beaucoup influencés et Metallica est notre groupe préféré », a lancé le bassiste, qui a vu le groupe, pour la première fois en 1986, lors de la tournée Damage inc.

Le batteur A-J Belley fait même partie de la formation hommage à Metallica, Blackened, qui se produira, 24 heures après le spectacle des Plaines, à la resto-brasserie Les Maltcommodes aux Promenades Beauport.

Sébastien Maltais était en route vers le local de pratique de la formation, lorsqu’il a appris, quelques jours avant le dévoilement de la programmation complète du Festival d’été, qu’il allait faire la première partie des Heffield, Ulrich, Hammett et Trujillo.

« J’étais en voiture lorsqu’André-Jacques, notre batteur, m’a téléphoné pour me demander si j’étais bien assis et m’annoncer cette nouvelle. J’ai quasiment fait une crise cardiaque. On s’est retrouvés au local et il y a eu une explosion de joie. On se sautait dans les bras. C’était incroyable », a raconté le musicien.

Défi énorme

Et tout à coup, les membres de la formation ont réalisé que le groupe avait joué, selon des chiffres, bien sûr, non officiels, devant 120 000 personnes, sur les Plaines en 2011.

« On a tout à coup réalisé l’ampleur du défi et de l’énormité de ce qui nous était confié comme mandat », a fait remarquer le bassiste.

Metalord, qui a lancé un premier disque intitulé Speed of Life, au printemps 2015, n’avait jamais osé imaginer obtenir un jour cette opportunité.

« On trouvait ça hot d’avoir la chance de se produire au Rockfest avec une foule de 30 000 ou 40 000 personnes. Obtenir ça n’est pas quelque chose d’inimaginable non plus, mais il y a très peu d’élus pour faire un spectacle de cette ampleur-là en première partie du plus gros band métal au monde », a laissé tomber le bassiste.