Pablo Sandoval désigné pour assignation

Les Red Sox de Boston ont désigné pour assignation le joueur de troisième but Pablo Sandoval, vendredi.

Par conséquent, l’organisation du Massachusetts a une dizaine de jours pour déterminer le sort du vétéran qui a été limité à 99 présences au bâton cette saison. Ennuyé par diverses blessures, Sandoval a raté plus d’un mois d’activités à cause d’un problème au genou, en plus d’être aux prises avec une infection à l’oreille gauche en juin. L’année précédente, une opération à l’épaule gauche avait également ruiné sa campagne.

L’ancien des Giants de San Francisco a conservé une moyenne à la plaque de ,212, totalisant quatre circuits et 12 points produits en 2017.

L’athlète de 30 ans a cogné 120 longues balles et fait marquer 521 points dans le baseball majeur depuis 2008.